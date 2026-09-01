Заброньованим працівникам критично важливих підприємств щомісяця мають нараховувати зарплату не нижче трьох мінімальних. Як пояснюють фахівці БУХГАЛТЕР.UA, із 1 вересня особливу увагу варто приділити перехідним відпускним — вони по-різному відображаються у звітності та в розрахунку середньої зарплати.

Перерахунок зарплати та виплат з 1 вересня у Кіровоградській області уже привернув увагу бухгалтерів. Водночас для роботодавців, які мають заброньованих працівників, із 1 вересня додається ще один нюанс — перехідні відпускні у зарплаті такого працівника. Розібратися в цьому питанні варто заздалегідь, адже від правильного відображення сум залежить збереження бронювання.

Як пояснює БУХГАЛТЕР.UA (проєкт ЛІГА:ЗАКОН), протягом строку відстрочки військовозобов'язаному працівникові критично важливого підприємства у більшості випадків має бути нарахована щомісячна зарплата не нижче трьох мінімальних заробітних плат. Це один із критеріїв, за яким підприємство утримує статус критично важливого та право бронювати людей. Невиконання вимоги може призвести до скасування критичного статусу. Повторно подати документи на його отримання можна буде лише через шість місяців. Контроль ведеться за даними реєстру застрахованих осіб, які формуються на підставі Податкового розрахунку.

Як рахувати перехідні відпускні

Ключове значення має додаток Д1 Податкового розрахунку. Якщо відпустка працівника припадає на два місяці, відпускні розподіляють між ними. Наприклад, відпускні, нараховані у серпні за дні вересня, у Д1 показують як дохід цього працівника за вересень. Водночас для розрахунку середньої зарплати застрахованих осіб у межах зарплатного критерію вся сума перехідних відпускних буде врахована в місяці їх нарахування — у згаданій ситуації у серпні. Тобто можливість віднести частину відпускних до вересня не знімає ризику невиконання іншого показника.

Що робити роботодавцю

Підприємствам із критичним статусом радять завчасно перевіряти нарахування та дані Д1 по кожному заброньованому працівникові. Особливо уважно — у місяцях, де є відпустки, лікарняні чи інші перехідні виплати. Така профілактика допомагає виявити ризикові позиції ще до того, як розрахунок потрапить до контролю.

Як перевірити нарахування

Звірте зарплату кожного заброньованого працівника з порогом у три мінімальні зарплати.

Перегляньте, як відпускні розподілені між місяцями у додатку Д1.

Окремо прорахуйте середню зарплату за місяць нарахування перехідних виплат.

Виправте розбіжності до подання Податкового розрахунку.

Така звірка дозволяє вчасно побачити, де показник може не дотягнути до порогу, і уникнути втрати статусу критично важливого підприємства. Роботодавцю достатньо звірити суми в обліку з даними додатка Д1 та виправити розбіжності до подання Податкового розрахунку. Це значно знижує ймовірність того, що контролери зафіксують порушення зарплатного критерію.

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