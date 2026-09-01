Пенсійні виплати в Україні зазнали суттєвих змін — Кабінет міністрів ухвалив постанову №154, яка підвищує гарантований мінімальний розмір пенсій для родин загиблих захисників. Про це повідомили в Пенсійному фонді України з посиланням на рішення уряду.

Згідно з постановою, якщо загальний розмір пенсії або державної соціальної допомоги у зв'язку з втратою годувальника не досягає 12 810 гривень, держава призначає адресну доплату до цього рівня. Раніше гарантований мінімум становив 7 800 гривень — тобто зростання склало понад 5 000 гривень.

Кого саме торкнулося підвищення

Як наголосили в Пенсійному фонді, підвищення стосується трьох категорій отримувачів: непрацездатних батьків загиблих або зниклих безвісти захисників України, дружини або чоловіка загиблого чи зниклого безвісти військовослужбовця, а також дітей, які мають право на відповідні виплати. Усі вони отримують пенсію чи державну соціальну допомогу у зв'язку з втратою годувальника.

Окремо уряд переглянув гарантії для родин, у яких пенсію у зв'язку з втратою годувальника отримують двоє або більше членів сім'ї. Для таких отримувачів гарантований мінімальний розмір виплати зріс із 6 100 гривень до 10 020 гривень на кожну особу.

Як відбувається перерахунок

Пенсійний фонд України проводить перерахунок автоматично — на підставі матеріалів пенсійних справ. Подавати окрему заяву або додаткові документи не потрібно. Перераховані суми надійдуть отримувачам найближчим часом.

Крім того, починаючи з 1 березня 2027 року, ці гарантовані мінімальні суми підлягатимуть щорічній індексації відповідно до законодавства. Це означає, що виплати зростатимуть разом із загальним рівнем інфляції в країні.

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