У другому кварталі 2026 року квартири в Україні подорожчали на 19,6% за рік — значно швидше за загальну інфляцію. Через стрімке зростання цін переселенці дедалі частіше змушені погоджуватися на гірші житлові умови.

Ціни на житло в Україні продовжують стрімко зростати — у другому кварталі 2026 року квартири подорожчали на 19,6% порівняно з аналогічним періодом 2025-го, а лише за три місяці додали ще 3,8%.

Такі цифри наводить аналітика ринку нерухомості, яку опублікував «24 Канал». Подорожчання житла б'є насамперед по внутрішньо переміщених особах: для багатьох із них пошук доступного житла після переїзду залишається однією з головних проблем.

За даними голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, кожна п'ята родина переселенців уже переїхала в житло гіршої якості, а 17% внутрішньо переміщених осіб мають затримки зі сплатою оренди. Крім того, 57% опитаних повідомили, що їхній будинок або квартира повністю чи частково зруйновані або залишаються недоступними через тимчасову окупацію.

Як зросли ціни на житло за рік

Найпомітніше подорожчало нове житло. На первинному ринку ціни зросли на 20,5% за рік, на вторинному — на 19,3%. Тож розрив між двома сегментами залишається незначним.

Житло дорожчає значно швидше, ніж споживчі товари та послуги загалом. Для порівняння: у липні річна інфляція становила 7,7%, тобто темпи зростання цін на квартири більш ніж удвічі перевищують її.

Що це означає для переселенців та покупців

Ситуацію ускладнює й те, що повернутися додому можуть далеко не всі. 56% внутрішньо переміщених осіб заявили про перешкоди з оформленням державної компенсації за пошкоджене чи втрачене житло. Через це люди змушені лишатися на ринку оренди чи купівлі — а там ціни продовжують зростати.

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