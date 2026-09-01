Во втором квартале 2026 года квартиры в Украине подорожали на 19,6% за год — значительно быстрее общей инфляции. Из-за стремительного роста цен переселенцы всё чаще вынуждены соглашаться на худшие жилищные условия.

Цены на жильё в Украине продолжают стремительно расти — во втором квартале 2026 года квартиры подорожали на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, а только за три месяца прибавили ещё 3,8%.

Такие цифры приводит аналитика рынка недвижимости, которую опубликовал «24 Канал». Подорожание жилья бьёт прежде всего по внутренне перемещённым лицам: для многих из них поиск доступного жилья после переезда остаётся одной из главных проблем.

По данным главы финансового комитета Верховной Рады Данила Гетманцева, каждая пятая семья переселенцев уже переехала в жильё более низкого качества, а 17% внутренне перемещённых лиц имеют задолженности по арендной плате. Кроме того, 57% опрошенных сообщили, что их дом или квартира полностью или частично разрушены либо остаются недоступными из-за временной оккупации.

Как выросли цены на жильё за год

Сильнее всего подорожало новое жильё. На первичном рынке цены выросли на 20,5% за год, на вторичном — на 19,3%. Поэтому разрыв между двумя сегментами остаётся незначительным.

Жильё дорожает значительно быстрее, чем потребительские товары и услуги в целом. Для сравнения: в июле годовая инфляция составила 7,7%, то есть темпы роста цен на квартиры более чем вдвое превышают её.

Что это значит для переселенцев и покупателей

Ситуацию усложняет и то, что вернуться домой могут далеко не все. 56% внутренне перемещённых лиц заявили о препятствиях при оформлении государственной компенсации за повреждённое или утраченное жильё. Из-за этого люди вынуждены оставаться на рынке аренды или покупки — а там цены продолжают расти.

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