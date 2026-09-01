Двухзонный счетчик позволяет платить за электроэнергию вдвое меньше в ночные часы. Рассказываем, сколько стоит ночной тариф в 2026 году, кому он наиболее выгоден и как на него перейти.

Тариф на свет в Украине позволяет платить за электроэнергию вдвое меньше, если перейти на двухзонный учет. Ночной киловатт стоит ровно половину дневной цены, поэтому выгоду можно посчитать в гривнах.

По состоянию на 2026 год базовый тариф для населения составляет 4,32 грн за кВт·ч, сообщают Факты ICTV. Кабинет министров продлил действие этой фиксированной цены до 31 октября 2026 года. Для тех, кто установил двухзонный счетчик, с 07:00 до 23:00 тариф остается на уровне 4,32 грн, а с 23:00 до 07:00 электроэнергия обходится в 2,16 грн за кВт·ч.

Сниженный коэффициент 0,5 в ночные часы предусмотрен правилами расчетов за электроэнергию для бытовых потребителей — такой порядок закреплен в постановлении №483. Поскольку правительство отдельным решением продлило базовую цену 4,32 грн до 31 октября, ночной тариф при двухзонном учете до этой даты также остается неизменным — 2,16 грн за кВт·ч.

Кому выгоден ночной тариф

Больше всего на двухзонном учете экономят семьи, которые могут перенести значительную часть потребления на ночь. Это прежде всего квартиры и дома с бойлером, электроотоплением, стиральной или посудомоечной машиной, аккумуляторными системами или электромобилем.

Выгоду легко посчитать: если в течение месяца перенести на ночь 100 кВт·ч, по обычному тарифу это стоило бы 432 грн, а по ночному — 216 грн. То есть 100 ночных кВт·ч дают 216 грн экономии ежемесячно, или 2 592 грн в год. Если перенести 200 кВт·ч, экономия вырастет до 432 грн в месяц.

Как сэкономить на ночном тарифе

После установки двухзонного счетчика стоит изменить не саму технику, а время ее работы. Проще всего перенести на ночь нагрев бойлера, стирку и работу посудомоечной машины, а также зарядку аккумуляторных систем, ИБП и электромобиля при наличии домашней зарядной станции.

Как перейти на двухзонный учет

Для перехода на ночной тариф нужно обратиться к оператору системы распределения по месту жительства. Именно он устанавливает двухзонный счетчик, который отдельно фиксирует дневное и ночное потребление, и обеспечивает его работу по соответствующим временным зонам.

Перед установкой стоит уточнить у своего оператора стоимость самого счетчика и монтажа — цена зависит от конкретного оператора и условий установки. После перехода следует следить, сколько электроэнергии приходится именно на ночную зону: если значительная часть потребления приходится на период после 23:00, двухзонный учет ощутимо уменьшит сумму в платежке.

В то же время не стоит оставлять без присмотра ночью приборы, работа которых требует постоянного контроля или не предусмотрена производителем для такого использования. Ночной тариф в 2026 году остается одним из самых простых способов сократить расходы на электроэнергию: днем действующая цена — 4,32 грн за кВт·ч, а ночью при двухзонном учете — 2,16 грн.

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