Родители могут получить счет за детсад не только за обязательные образовательные услуги — государственные и коммунальные дошкольные учреждения вправе предложить часть дополнительных занятий и сервисов за отдельную плату.

Государственные и коммунальные детсады могут оказывать не только бесплатные образовательные услуги — часть дополнительных занятий и сервисов учреждение вправе предложить за отдельную плату. Такие правила действуют после обновления правительственного постановления о перечне платных услуг в сфере образования, сообщает «Знай.ua». Обновленный перечень определяет, какие именно сервисы детсад может предоставлять за деньги и на каких условиях. Главный принцип остается неизменным: платные услуги не могут подменять собой бесплатное дошкольное образование, гарантированное государством.

Платными могут быть дополнительные занятия, которых нет в основной образовательной программе, а также различные кружки и секции. Например, родителям могут предложить оплатить спортивные тренировки — футбол, шахматы, художественные студии, в частности занятия гончарством, а также дополнительное изучение иностранных языков, если они не входят в обязательную программу. Такие занятия проводят по отдельному расписанию, и они не влияют на основную программу пребывания ребенка в садике. Решение о посещении кружка или секции принимают исключительно родители.

За что еще могут взять деньги

В перечень платных услуг входят и коррекционно-развивающие, психолого-педагогические или реабилитационные услуги сверх определенных для ребенка объемов. Это может быть дополнительная логопедическая поддержка, занятия с психологом или физическая реабилитация, если ребенку нужно больше часов, чем предусмотрено бесплатно. Отдельно предусмотрена возможность платного пребывания ребенка в дежурной группе вечером, в выходные и праздничные дни, а также круглосуточного пребывания. В таких случаях администрация должна заранее объяснить, какие именно часы считаются платными.

В то же время детсад не может заставить родителей платить за то, что входит в гарантированную государством образовательную программу. Государство гарантирует бесплатное получение дошкольного образования в пределах программы, поэтому базовые занятия, уход и развитие ребенка не могут тарифицироваться. То есть дополнительные услуги — это именно выбор родителей, а не обязательный «взнос», без которого ребенка якобы не примут в садик. Если администрация настаивает на обязательном платеже, родители вправе отказаться без каких-либо последствий для ребенка.

Как происходит оплата

Расчет за платные услуги осуществляется в безналичной форме: средства должны поступать на специальный счет учреждения. Наличные через воспитателя или «в руки» собирать не имеют права — все только через банк или казначейский счет. Такой порядок позволяет родителям получить официальное подтверждение оплаты и защищает от неофициальных поборов. Полученные деньги имеют определенное назначение — 70% направляют на оплату труда и поощрение работников, а 30% — на обновление и развитие материально-технической базы садика.

Что делать, если требуют платить за обязательное

Если учреждение предлагает кружок, дополнительные занятия или пребывание в нерабочее время, родители сами решают, нужна ли им такая услуга. Когда же требуют оплатить то, что входит в бесплатную образовательную программу, это нарушение — с таким вопросом стоит обращаться в управление образования по месту жительства. Чтобы избежать недопонимания, родители могут попросить у администрации письменное разъяснение со ссылкой на образовательную программу. Управление образования обязано рассмотреть жалобу и проверить законность действий учреждения.