Домашние чебуреки с тонким хрустящим тестом и сочной мясной начинкой можно приготовить дома без специального оборудования — все ингредиенты доступны и хорошо знакомы.

Домашние чебуреки с хрустящим тестом легко повторить дома без сложных ингредиентов. О том, как приготовить домашние чебуреки, рассказывает на ютуб-канале украинский повар Иван Янюк.

Тесто для чебуреков

Для теста нужны 700 г просеянной муки, 100 г подсолнечного масла, 300 г горячей воды, чайная ложка сахара и соль. Сначала к муке добавляют 50 г масла, сахар и соль, затем вливают горячую воду и замешивают массу. Когда все ингредиенты соединятся, добавляют оставшиеся 50 г масла и вымешивают тесто 4–5 минут. Готовое тесто должно быть упругим и тугим, но не забитым: его формируют в шар, накрывают пленкой и оставляют отдохнуть, пока готовится начинка.

Сочная начинка

Для фарша берут 700 г свинины и около 350 г мелко нарезанного лука. К мясу добавляют соль, черный перец и примерно 1 г зиры (семян кумина). Главный секрет сочности — теплая кипяченая вода: ее вливают в фарш и тщательно перемешивают. Именно жидкость вместе с луковым соком превращается при жарке в ароматный мясной сок, а без воды начинка получается сухой.

Как лепить и жарить

Тесто делят на порции примерно по 70 г и раскатывают в тонкий круг диаметром около 20 см, толщиной несколько миллиметров. На один чебурек достаточно столовой ложки фарша: начинку распределяют тонким слоем, оставляя по краям несколько сантиметров. Заготовку складывают пополам, края защипывают пальцами и дополнительно проходятся вилкой, чтобы чебурек не раскрылся при жарке.

Жарят чебуреки в хорошо разогретом масле на среднем огне — по полторы минуты с каждой стороны, до золотистой корочки. Готовые изделия выкладывают на решетку, а не на бумажное полотенце: так лишнее масло стекает, а хрустящая корочка сохраняется дольше. По этим пропорциям получается 15 румяных чебуреков.





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