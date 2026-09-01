Пенсионный фонд Украины напомнил об автоматических возрастных надбавках для пенсионеров, достигших 70, 75 или 80 лет. Рассказываем, кому, сколько и при каких условиях государство добавляет к ежемесячным выплатам.

Пенсионное обеспечение в Украине продолжает дополняться новыми механизмами поддержки — Пенсионный фонд напомнил, что возрастные надбавки начисляются автоматически, без необходимости лично обращаться в учреждения или подавать заявления.

Размер ежемесячной компенсационной выплаты зависит от возрастной категории пенсионера. Для граждан в возрасте от 70 до 74 лет включительно предусмотрена надбавка до 300 гривен. Пенсионеры в возрастной группе 75–79 лет получают до 456 гривен. После достижения 80 лет сумма доплаты увеличивается до 570 гривен.

Важно: возрастные компенсации не суммируются, а заменяют друг друга при переходе в следующую возрастную категорию. Например, когда пенсионеру исполняется 75 лет, его выплата увеличивается лишь на разницу между надбавками — то есть на 156 гривен, а не на полные 456 гривен.

Кто не получит надбавку: ограничения по размеру пенсии

Сам факт достижения 70 и более лет не гарантирует автоматического повышения ежемесячных выплат. Главным условием для получения такой государственной поддержки является общий размер пенсионного обеспечения.

Если совокупная пенсия вместе со всеми индексациями, целевой помощью, надбавками за сверхнормативный стаж и другими доплатами превышает 10 340,35 гривны хотя бы на одну гривну — возрастная компенсация не назначается. Этот порог государство установило в качестве предельной границы для начисления дополнительных выплат.

В случае, когда полная надбавка выводит общий размер выплаты за пределы 10 340,35 гривны, доплату начисляют лишь частично — до достижения этой суммы.

Как начисляется надбавка: особенности первой выплаты

Начисление компенсации начинается непосредственно со дня рождения пенсионера, а не с первого числа месяца. Поэтому при первой выплате сумма будет меньше — ее рассчитывают пропорционально количеству дней после достижения соответствующего возраста. Уже со следующего месяца пенсионер получает доплату в полном объеме.

Помимо возрастных надбавок, в Украине также действуют минимальные гарантированные размеры пенсий для людей с необходимым страховым стажем. В 2026 году они составляют от 3 725 гривен для лиц до 70 лет до 4 213 гривен для пенсионеров в возрасте от 80 лет.

Как сообщает 24 Канал, пенсионеры, проживающие или официально работающие в горной местности, имеют право на дополнительную 20-процентную надбавку к основной пенсии. Для этого необходимо подать соответствующее заявление и подтверждающие документы в Пенсионный фонд.

Нужно ли подавать заявление

Возрастные надбавки начисляются автоматически — пенсионерам не нужно лично обращаться в отделения Пенсионного фонда или подавать какие-либо заявления. Система самостоятельно фиксирует достижение соответствующего возраста и проводит перерасчет. Если пенсионер считает, что надбавку ему не начислили, хотя он соответствует всем условиям, стоит обратиться в ближайший сервисный центр ПФУ или позвонить на горячую линию для уточнения.

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