В Каменском напомнили, как связаться с врачом во время отключений электроэнергии, когда обычные телефонные линии могут не работать. Самые важные номера советуют записать заранее.

Графики отключения света в Днепропетровской области на этой неделе снова вынуждают жителей Каменского заранее позаботиться о связи с врачами. В городе опубликовали напоминание, как вызвать медика, когда стационарный телефон не работает из-за обесточивания.

Как сообщает Kamianske.city, доступ к медицинской помощи должен оставаться бесперебойным в любых условиях. Во время отключений электроэнергии стационарные телефоны в поликлиниках могут не отвечать, поэтому вызывать врача следует по номерам, которые работают через мобильную связь.

Для экстренных случаев круглосуточно работает номер 103 — вызов скорой медицинской помощи. Он остается доступным даже тогда, когда в доме пропал свет, ведь мобильная сеть обычно продолжает работать.

Какие номера стоит записать заранее

Чтобы не остаться без помощи, медики советуют еще до обесточивания сохранить в памяти телефона:

номер семейного врача;

номер регистратуры своей поликлиники;

номер контакт-центра медицинского учреждения;

единый номер экстренной помощи 103, а также 112.

Номера стоит продублировать на бумаге: если телефон разрядится, а зарядить его негде, записанная цифра спасет. Павербанк тоже советуют держать заряженным.

В Каменском напомнили, что при отсутствии связи с семейным врачом можно обратиться непосредственно в ближайшее медицинское учреждение или позвонить на 103, если состояние угрожает жизни.

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