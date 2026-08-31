Группы оповещения ТЦК и СП продолжат проверять документы у военнообязанных на улицах и после 1 сентября. Адвокат объяснила, что нужно иметь при себе, чтобы избежать принудительной доставки в территориальный центр комплектования.

Проверки документов ТЦК в Украине продолжаются и с 1 сентября — военнообязанным мужчинам следует всегда иметь при себе актуальные бумажные документы из электронного кабинета или военный билет вместе с паспортом. Это убережет от поездки в ТЦК в сопровождении полиции, если приложение «Резерв+» зависнет или возникнут расхождения в реестрах.

Об этом рассказала адвокат Екатерина Анищенко в комментарии для ТСН, передает Новини.LIVE. По ее словам, основная проблема заключается в том, что приложение «Резерв+» иногда подводит мужчину прямо во время проверки — оно часто не открывается, если пропадает интернет или происходит системный сбой.

«Если в такой момент показать экран телефона невозможно, а обычного бумажного документа под рукой нет, ситуация может существенно осложниться. В таких обстоятельствах сотрудники полиции получают вполне законное право доставить гражданина прямо в территориальный центр комплектования для уточнения актуальной информации через свои базы данных», — объяснила правозащитница.

Какие документы нужно иметь при себе

Анищенко советует заранее распечатать выписку из «Резерв+». Этот лист нужно регулярно обновлять — оптимально раз в неделю, а в идеале непосредственно в тот день, когда вы выходите из дома и теоретически можете столкнуться с проверкой. Данные в воинском учете постоянно меняются, поэтому актуальность документа имеет значение.

Помимо распечатки, обязательно нужно иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Вместо листа из «Резерв+» вполне подойдет и обычный военный билет — но только при условии, что все данные в нем обновлены.

Что делать, если данные не совпадают

На практике возникает еще одна проблема: информация в планшетах проверяющих не совпадает с тем, что указано в вашем приложении «Резерв+». В таких спорных ситуациях юристка советует не терять самообладания и просить патрульных показать те данные, на которые они опираются и из-за которых у них возникли вопросы.

«Мужчине сообщили, что он якобы находится в розыске, но в "Резерв+" розыска не было. Мужчина, у которого проверяли документы, попросил показать ему информацию с планшета. Но уточнил, что требует, чтобы бодикамера была включена. С теоретической точки зрения, согласно закону, информация у проверяющих и в "Резерв+" о военнообязанном отличаться не может, но практика свидетельствует об обратном», — отметила Екатерина Анищенко.

Правозащитница подчеркивает: фиксация на бодикамеру является важным инструментом защиты прав военнообязанного. Если между данными в планшете и «Резерв+» действительно есть расхождения, видеозапись станет доказательством в вашу пользу в случае дальнейших споров.

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