Субсидию в Украине можно потерять из-за покупок — Пенсионный фонд Украины напомнил, какие операции и имущество учитывают при назначении выплат. Получатели жилищной субсидии обязаны сообщать фонду об изменениях в составе домохозяйства и имущественном положении.

Субсидию могут не назначить, если в течение 12 месяцев перед обращением кто-то из членов домохозяйства или его семьи совершил покупку или другую операцию на сумму более 100 тысяч гривен. Речь идет о приобретении квартиры, дома, земельного участка или другой недвижимости, автомобиля, ценных бумаг и других финансовых инструментов, виртуальных активов, строительных материалов и других товаров длительного пользования.

Также учитываются крупные расходы на работы и услуги, но исключение составляют медицинские, образовательные и отдельные жилищно-коммунальные услуги. На выплаты влияют и сбережения: субсидию могут не назначить, если на депозитах домохозяйства в целом более 100 тысяч гривен. Такой же порог действует для облигаций внутреннего государственного займа.

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Отдельно фиксируется покупка иностранной валюты или банковских металлов на сумму более 50 тысяч гривен. Проблемы с назначением субсидии могут возникнуть и тогда, когда в собственности семьи более одного жилого помещения, хотя для отдельных случаев получения жилья в наследство есть исключения.

Что делать, чтобы не потерять субсидию

Об изменениях, которые могут повлиять на выплаты, нужно сообщить в Пенсионный фонд в течение 30 календарных дней. Это касается не только приобретения имущества, но и изменений в составе зарегистрированных или задекларированных жителей, составе семьи, социальном статусе, а также перечня коммунальных услуг или их поставщиков.

Сообщить в ПФУ можно через сервисный центр или электронные сервисы фонда. При этом крупная покупка или наличие определенного имущества не всегда автоматически означает потерю уже назначенной субсидии — учитываются сумма и вид операции, время ее совершения и предусмотренные законодательством исключения.

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