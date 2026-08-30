Дефицит продуктов в Киевской области в этом случае может быть связан не только с физической нехваткой товара.

Дефицит продуктов в Киевской области может усилиться из-за ударов по продовольственным складам, а крупные торговые сети в ответ рассматривают переход на прямые поставки от производителей, сообщает Politeka.

Речь идет об отказе от длительного хранения части товаров на центральных базах. Продукцию могут доставлять непосредственно в магазины, минуя складские площадки.

Международный эксперт и член Экономического дискуссионного клуба Игорь Гарбарук пояснил, что такая схема способна снизить риски для торговых компаний. Особенно это актуально для импортной продукции, обычно проходящей через складские центры перед попаданием на полки.

Причиной пересмотра логистики стали атаки на продовольственные базы и центральные склады. Из-за повреждений отдельных объектов некоторые супермаркеты уже сталкивались с временной нехваткой определенных позиций.

В то же время, прямые поставки будут иметь и финансовые последствия. Сети придется организовывать больше перевозок, изменять маршруты и тратить дополнительные средства на доставку. Рост стоимости горючего также будет увеличивать транспортные расходы.

Часть дополнительных расходов торговые компании, по всей вероятности, будут закладывать в розничные ценники. Поэтому изменение логистической модели может помочь обеспечить более стабильный ассортимент, но вместе с тем создать предпосылки для подорожания товаров.

Отдельным фактором будет оставаться себестоимость производства. На нее влияют цены на электроэнергию, горючее, аренду складских помещений и оплату труда.

По оценке эксперта, сезонное удешевление отдельных категорий, в том числе яиц и овощей, не гарантирует сохранение нынешних цен. Последующая ситуация будет в значительной степени зависеть от результатов урожая и расходов на доставку.

Если урожай окажется высоким, то большие объемы продукции могут сдержать рост себестоимости единицы товара. При неблагоприятном исходе предложение сократится, что создаст дополнительное давление на потребительский рынок.

Дефицит продуктов в Киевской области в этом случае может быть связан не только с физической нехваткой товара. На доступность ассортимента и конечную стоимость повлияют повреждения инфраструктуры, логистика, производственные затраты и объемы урожая.

Источник: novyny.live

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