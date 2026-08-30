Бельгийские вафли по этому рецепту получаются хрустящими снаружи и пышными внутри, а секрет вкуса — в сахарно-коричной корочке и шоколадном ганаше для окунания.

Бельгийские вафли от звезды «Мастер Шеф» мы уже публиковали — а этот рецепт бельгийских вафель делает завтрак еще интереснее благодаря сахарно-коричной корочке и шоколадному ганашу для окунания.

Бельгийские вафли славятся своей текстурой: хрустящая корочка снаружи и пышная, воздушная серединка внутри. Этот рецепт добавляет к классике элемент чурро — горячие вафли сразу окунают в растопленное масло, а затем в сахар с корицей, поэтому они получают еще и ароматную карамелизированную корочку. А шоколадный ганаш с корицей превращает обычный завтрак в настоящий десерт.

Ингредиенты для бельгийских вафель

пшеничная мука — 250 г (2 стакана)

сахар — примерно 90 мл (6 ст. ложек), разделенный на части

разрыхлитель теста — 1,5 ч. ложки

пищевая сода — 1 ч. ложка

соль — щепотка

кисломолочный напиток (пахта/кефир) — 480 мл (2 стакана)

растопленное сливочное масло — 170 г, разделенное на части

яйца крупные — 2 шт.

ванильный экстракт — 1 ч. ложка

корица — 1 ст. ложка + 1/2 ч. ложки, разделенная на части

шоколадные капли — 170 г

жирные сливки (33-35%) — 120 мл

кулинарный спрей или растительное масло для смазывания вафельницы

Как приготовить бельгийские вафли: пошагово

Замесите тесто для бельгийских вафель. В одной большой миске смешайте муку, 2 ст. ложки сахара, разрыхлитель, соду и щепотку соли. В другой миске взбейте кисломолочный напиток, 6 ст. ложек растопленного масла, яйца и ванильный экстракт. Постепенно вливайте сухие ингредиенты во влажные, перемешивая деревянной ложкой до однородности — не перебивайте тесто, чтобы вафли остались пышными.

Приготовьте сахарно-коричную смесь: в неглубокой миске или на тарелке смешайте оставшийся сахар и 1 ст. ложку корицы.

Приготовьте шоколадный ганаш с корицей: в термостойкую миску положите шоколадные капли и оставшуюся корицу (1/2 ч. ложки). В небольшой кастрюле на среднеслабом огне нагрейте сливки, пока они не начнут пузыриться — это займет примерно 5 минут. Залейте горячими сливками шоколад, дайте постоять 5 минут, а затем перемешайте до гладкой консистенции.

Разогрейте вафельницу по инструкции производителя. Когда она разогреется, смажьте кулинарным спреем и выпекайте бельгийские вафли до глубокого золотистого цвета.

Сразу после выпекания смажьте горячие бельгийские вафли оставшимся растопленным маслом (6 ст. ложек) и быстро окуните в сахарно-коричную смесь, чтобы она равномерно покрыла поверхность.

Нарежьте вафли полосками и подавайте вместе с теплым шоколадным ганашем для окунания.

Такие бельгийские вафли лучше всего вкусны горячими, сразу после приготовления, пока корочка еще хрустящая. Если остались вафли — разогрейте их в тостере несколько минут, а ганаш можно немного подогреть отдельно. Для вариации попробуйте добавить в тесто щепотку мускатного орешка или подать вафли с ягодами вместо шоколада.

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