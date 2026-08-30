Салат с крабовыми палочками по рецепту Эктора Хименеса-Браво готовится без риса — именно это правило шеф-повар из «Мастер Шеф» называет главным, а заправлять советует домашним майонезом.

Салат без майонеза — не единственный способ сделать блюдо легче. Судья кулинарного проекта «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво поделился собственным рецептом салата с крабовыми палочками, в котором главное правило — не добавлять рис.

Для блюда нужны простые ингредиенты: 200 г крабовых палочек, 280 г свежего огурца (семена лучше удалить), 280 г консервированной кукурузы, 5 яиц, зелень, зелёный лук, 100 г майонеза, соль и перец.

Крабовые палочки, варёные яйца и огурец нарезают мелким кубиком, зелень и зелёный лук измельчают. В миске смешивают нарезанные ингредиенты с кукурузой, заправляют майонезом, солят и перчат.

Чтобы салат получился легче, для заправки можно взять не только майонез, а смесь майонеза и йогурта в пропорции 1:1.

Как приготовить домашний майонез

Шеф советует заправлять блюдо домашним майонезом. Для него нужны: 2 яйца, 250 г растительного масла, 2 ч. л. горчицы, 1 ст. л. лимонного сока, 0,5 ч. л. сахара и 0,5 ч. л. соли. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

В узкую ёмкость — например, мерный стакан для погружного блендера — разбивают яйца, добавляют масло, горчицу, соль и сахар. Ножи блендера ставят прямо на желтки и взбивают, не двигая блендер в стороны или вверх-вниз. Когда масса загустеет, добавляют лимонный сок и снова взбивают. При необходимости майонез доводят до вкуса солью, горчицей или лимоном.

Такой салат с крабовыми палочками получается более сочным, ведь вкус держится на свежем огурце и кукурузе, а не на крупе. Домашний майонез можно сделать заранее — в холодильнике он хранится несколько дней.

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