Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 31 августа по 6 сентября показывает постепенное снижение температуры: максимум +28° ожидается в начале недели, а осадки прогнозируют четыре дня.

Новый прогноз погоды для Киевской области показывает, что тёплая волна сменяется прохладой уже в начале сентября. По данным Украинского гидрометцентра, с 31 августа по 6 сентября дневные температуры будут держаться в пределах от +22° до +28°, а ночью опускаться до +14°...+18°. Осадки синоптики прогнозируют четыре дня, поэтому жителям региона стоит заранее позаботиться о зонте.

Самым тёплым днём недели станет понедельник, 31 августа, когда воздух прогреется до +28° днём, а ночью столбики термометров покажут около +17°. Во вторник, 1 сентября, температура удержится на той же отметке +28° днём и +18° ночью. Оба дня небо останется малооблачным, однако синоптики не исключают кратковременных осадков.

В среду, 2 сентября, воздух прогреется лишь до +24°, а ночью похолодает до +16°. Небо будет облачным с прояснениями, и в этот день осадков не прогнозируют. В четверг, 3 сентября, станет ещё прохладнее: +22° днём и +15° ночью, а синоптики снова предупреждают о возможном дожде.

В пятницу, 4 сентября, температура будет держаться на уровне +22° днём и +14° ночью, и этот день тоже может принести осадки. В субботу, 5 сентября, воздух прогреется до +23°, ночью — до +15°, а небо будет облачным с прояснениями без дождя. Воскресенье, 6 сентября, завершит неделю температурой +22° днём и +16° ночью с малооблачным небом и без осадков.

Перепад температур за неделю составит 6°: от самых тёплых +28° в понедельник до самых прохладных +22° в четверг. Дождливые дни, по прогнозу синоптиков, придутся на понедельник, вторник, четверг и пятницу. На выходные осадки должны прекратиться, поэтому суббота и воскресенье подойдут для прогулок.

В жаркие дни в начале недели стоит пить больше воды, переносить активные дела на утро или вечер и защищать кожу от солнца. В дождливые дни — понедельник, вторник, четверг и пятницу — не лишним будет взять зонт и аккуратнее вести машину на мокрой дороге. Лёгкую одежду постепенно стоит дополнять ветровкой или кофтой, потому что вечера уже заметно холоднее.

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