Рецепт овощного рагу с особым соусом мы уже публиковали — а голубцы готовятся немного иначе, требуя больше времени и терпения, но результат стоит каждой минуты.
Голубцы — одно из самых любимых блюд украинской кухни: мягкая капуста, сочная начинка из мяса и риса, и всё это в вкусной томатной подливе. Разница между пересушенными, наспех сделанными голубцами и теми, что тают во рту, — именно в технике приготовления. Этот рецепт предлагает готовить голубцы медленно, в чугунном казане или любой плотной кастрюле с крышкой, чтобы рулетики пропитались соком и не подгорели.
Ингредиенты для голубцов
Для риса:
- 300 г круглозерного риса
- 360 мл воды
- 2 чайные ложки бульонной пасты (или обычного бульона)
Для начинки:
- 1 большая головка капусты (примерно 1,6 кг, тяжелее — лучше)
- 680 г фарша из говядины, индейки, курицы или свинины (можно смешивать)
- 150 г лука, мелко нарезанного (примерно 1 средняя луковица)
- 90 г тертой моркови (примерно 1 морковь)
- 2 чайные ложки горчичного порошка
- 1 столовая ложка нарезанного укропа
- 1/2 чайной ложки сушеного чеснока
- 1 столовая ложка сушеного зеленого лука или 3-4 стебля свежего зеленого лука, нарезанного
- 1 столовая ложка приправы с чесноком (по желанию)
- 60 мл оливкового масла
- 7 г кухонной соли
- 5 г черного молотого перца
Для жидкости для тушения:
- 360 мл бульона (или горячей воды с 1 столовой ложкой бульонной пасты)
- 30 г томатной пасты
- 3 г соли
Для смазывания сверху: 30 мл нейтрального масла.
Как приготовить голубцы: шаг за шагом
Подготовьте капусту. Снимите несколько верхних листьев и вырежьте кочерыжку. Оберните капусту пищевой пленкой и поставьте в микроволновую печь на 3-4 минуты — листья должны размягчиться, но не свариться. Снимайте листья по мере того, как они размягчаются, и повторяйте процесс, пока не дойдете до твердого верхнего слоя. Альтернативно капусту можно опустить в кипящую воду и снимать листья по несколько штук, когда они становятся мягкими и гибкими — это займет несколько подходов по 3-5 минут.
Вырежьте твердую центральную прожилку из каждого крупного листа. Разрежьте крупные листья пополам, а затем каждую половину еще пополам — должно получиться 4 части размером примерно с ладонь. Подготовьте так все листья и отложите.
Частично отварите рис. Промойте рис в сите под холодной водой, пока вода не станет прозрачной. Залейте рис горячим бульоном (или горячей водой с бульонной пастой), накройте крышкой и варите на слабом огне, пока вся жидкость не выпарится — примерно 10 минут. Разрыхлите вилкой и дайте остыть.
Обжарьте овощи. Нарежьте лук и обжарьте на масле на среднем огне до золотистого цвета — около 10 минут. Добавьте тертую морковь, перемешайте, накройте крышкой и тушите на слабом огне еще примерно 10 минут, периодически помешивая. Дайте немного остыть.
Соедините начинку. В большой миске смешайте фарш, охлажденный рис, обжаренные овощи, соль, горчичный порошок, укроп, сушеный чеснок, черный перец, зеленый лук и приправу с чесноком (по желанию). Перемешайте ложкой или миксером на низкой скорости, пока все ингредиенты равномерно распределятся.
Сформируйте голубцы. Положите столовую ложку начинки в центр листа, заверните края к середине, а затем скручивайте рулетик — как буррито. Не переживайте, если рулетик получится не очень плотным: во время тушения начинка соединится с листом и не выпадет. Дно кастрюли выложите несколькими крупными листьями капусты, чтобы рулетики не подгорели, а затем плотно уложите голубцы слоями.
Приготовьте жидкость для тушения: соедините бульон, томатную пасту и соль, перемешайте до однородности. Залейте этой жидкостью голубцы — она должна доходить почти до верхнего ряда рулетиков. Побрызгайте маслом сверху и накройте несколькими листьями капусты. Накройте крышкой, доведите до кипения на плите на среднем огне, а затем перенесите кастрюлю в духовку. Тушите голубцы примерно 1,5-2 часа при температуре 140-150°C на слабом огне, поддерживая легкое кипение, пока листья не станут мягкими, рис не сварится, а большая часть жидкости не впитается.
Когда голубцы готовы, снимите верхние листья капусты и выбросьте их. Осторожно потрясите кастрюлю из стороны в сторону, чтобы рулетики отделились друг от друга, — это облегчит их извлечение.
Подавайте голубцы с ложкой сметаны и свекольно-хреновой закуской — это классическое сочетание. Сырые скрученные голубцы можно хранить в холодильнике до 4 дней перед приготовлением, а неиспользованные рулетики — заморозить на месяц: замороженные сырые голубцы готовьте, добавив примерно 30 минут ко времени в духовке. Готовые голубцы также можно заморозить и потом разогреть в микроволновке или на сковороде под крышкой на слабом огне — так они снова получат хрустящую корочку.
Ранее Politeka сообщала, рецепт борща, который всегда получается ярким.
Также Politeka писала, рецепт блинчиков, которые не рвутся.
Как сообщала Politeka, рецепт деруни с мясной начинкой.