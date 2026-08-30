Голубцы — это капустные рулетики с мясом и рисом, и этот рецепт раскрывает, как сделать начинку особенно сочной, а сами рулетики — золотистыми снаружи благодаря медленному тушению.

Рецепт овощного рагу с особым соусом мы уже публиковали — а голубцы готовятся немного иначе, требуя больше времени и терпения, но результат стоит каждой минуты.

Голубцы — одно из самых любимых блюд украинской кухни: мягкая капуста, сочная начинка из мяса и риса, и всё это в вкусной томатной подливе. Разница между пересушенными, наспех сделанными голубцами и теми, что тают во рту, — именно в технике приготовления. Этот рецепт предлагает готовить голубцы медленно, в чугунном казане или любой плотной кастрюле с крышкой, чтобы рулетики пропитались соком и не подгорели.

Ингредиенты для голубцов

Для риса:

300 г круглозерного риса

360 мл воды

2 чайные ложки бульонной пасты (или обычного бульона)

Для начинки:

1 большая головка капусты (примерно 1,6 кг, тяжелее — лучше)

680 г фарша из говядины, индейки, курицы или свинины (можно смешивать)

150 г лука, мелко нарезанного (примерно 1 средняя луковица)

90 г тертой моркови (примерно 1 морковь)

2 чайные ложки горчичного порошка

1 столовая ложка нарезанного укропа

1/2 чайной ложки сушеного чеснока

1 столовая ложка сушеного зеленого лука или 3-4 стебля свежего зеленого лука, нарезанного

1 столовая ложка приправы с чесноком (по желанию)

60 мл оливкового масла

7 г кухонной соли

5 г черного молотого перца

Для жидкости для тушения:

360 мл бульона (или горячей воды с 1 столовой ложкой бульонной пасты)

30 г томатной пасты

3 г соли

Для смазывания сверху: 30 мл нейтрального масла.

Как приготовить голубцы: шаг за шагом

Подготовьте капусту. Снимите несколько верхних листьев и вырежьте кочерыжку. Оберните капусту пищевой пленкой и поставьте в микроволновую печь на 3-4 минуты — листья должны размягчиться, но не свариться. Снимайте листья по мере того, как они размягчаются, и повторяйте процесс, пока не дойдете до твердого верхнего слоя. Альтернативно капусту можно опустить в кипящую воду и снимать листья по несколько штук, когда они становятся мягкими и гибкими — это займет несколько подходов по 3-5 минут.

Вырежьте твердую центральную прожилку из каждого крупного листа. Разрежьте крупные листья пополам, а затем каждую половину еще пополам — должно получиться 4 части размером примерно с ладонь. Подготовьте так все листья и отложите.

Частично отварите рис. Промойте рис в сите под холодной водой, пока вода не станет прозрачной. Залейте рис горячим бульоном (или горячей водой с бульонной пастой), накройте крышкой и варите на слабом огне, пока вся жидкость не выпарится — примерно 10 минут. Разрыхлите вилкой и дайте остыть.

Обжарьте овощи. Нарежьте лук и обжарьте на масле на среднем огне до золотистого цвета — около 10 минут. Добавьте тертую морковь, перемешайте, накройте крышкой и тушите на слабом огне еще примерно 10 минут, периодически помешивая. Дайте немного остыть.

Соедините начинку. В большой миске смешайте фарш, охлажденный рис, обжаренные овощи, соль, горчичный порошок, укроп, сушеный чеснок, черный перец, зеленый лук и приправу с чесноком (по желанию). Перемешайте ложкой или миксером на низкой скорости, пока все ингредиенты равномерно распределятся.

Сформируйте голубцы. Положите столовую ложку начинки в центр листа, заверните края к середине, а затем скручивайте рулетик — как буррито. Не переживайте, если рулетик получится не очень плотным: во время тушения начинка соединится с листом и не выпадет. Дно кастрюли выложите несколькими крупными листьями капусты, чтобы рулетики не подгорели, а затем плотно уложите голубцы слоями.

Приготовьте жидкость для тушения: соедините бульон, томатную пасту и соль, перемешайте до однородности. Залейте этой жидкостью голубцы — она должна доходить почти до верхнего ряда рулетиков. Побрызгайте маслом сверху и накройте несколькими листьями капусты. Накройте крышкой, доведите до кипения на плите на среднем огне, а затем перенесите кастрюлю в духовку. Тушите голубцы примерно 1,5-2 часа при температуре 140-150°C на слабом огне, поддерживая легкое кипение, пока листья не станут мягкими, рис не сварится, а большая часть жидкости не впитается.

Когда голубцы готовы, снимите верхние листья капусты и выбросьте их. Осторожно потрясите кастрюлю из стороны в сторону, чтобы рулетики отделились друг от друга, — это облегчит их извлечение.

Подавайте голубцы с ложкой сметаны и свекольно-хреновой закуской — это классическое сочетание. Сырые скрученные голубцы можно хранить в холодильнике до 4 дней перед приготовлением, а неиспользованные рулетики — заморозить на месяц: замороженные сырые голубцы готовьте, добавив примерно 30 минут ко времени в духовке. Готовые голубцы также можно заморозить и потом разогреть в микроволновке или на сковороде под крышкой на слабом огне — так они снова получат хрустящую корочку.

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