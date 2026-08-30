Заключение военно-врачебной комиссии (ВЛК) после медосмотра действует не бессрочно: во время мобилизации мужчину могут направить на повторное обследование, когда истекает установленный законом срок.

Мобилизация и прохождение ВЛК в Украине регулируются чёткими правилами — и один из самых распространённых вопросов касается того, сколько действует заключение военно-врачебной комиссии после медосмотра. Ответ закреплён в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооружённых силах Украины.

Военно-врачебная комиссия во время мобилизации определяет, годен ли мужчина к службе. Направление на осмотр выдаёт территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК). По результатам обследования человека могут признать годным, негодным или нуждающимся в повторном осмотре.

Сколько действует заключение ВЛК

Главное правило, о котором напоминает «Судебно-юридическая газета»: постановление ВЛК о степени годности к военной службе действительно в течение одного года со дня медицинского осмотра. То есть документ не является бессрочным, и через год он теряет силу.

Это означает, что если военнообязанного не призвали в течение года после предыдущего заключения, ему назначают новый медосмотр. Данные о состоянии здоровья должны быть актуальными на момент принятия решения о призыве.

Когда могут отправить на повторный медосмотр

Повторный медосмотр назначают прежде всего тогда, когда истёк годовой срок действия предыдущего постановления. Досрочно направить на ВЛК могут и в случае, если изменилось состояние здоровья человека или появились основания пересмотреть предыдущее решение комиссии.

Направление на повторный осмотр также выдаёт ТЦК. Уклоняться от прохождения ВЛК не стоит: неявка по повестке во время мобилизации предусматривает административную, а в отдельных случаях и уголовную ответственность.

Что делать, если вызвали на повторный медосмотр

Перед осмотром подготовьте медицинские документы, подтверждающие состояние здоровья: выписки, справки, результаты обследований. Если вы не согласны с заключением ВЛК, его можно обжаловать в комиссии высшего уровня или в суде.

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