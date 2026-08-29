Фаршированные перцы с куриным фаршем и рисом - более легкая и сочная версия любимого блюда, которую готовят за несколько простых шагов в духовке.

Рецепт сочного плова мы уже публиковали — а фаршированные перцы готовятся немного иначе, хотя тоже сочетают рис и мясо.

Фаршированные перцы - одно из самых популярных блюд на повседневном столе, ведь сладкий перец имеет природную форму чашечки, которую легко наполнить начинкой. Этот рецепт фаршированных перцев отличается от классического тем, что вместо говядины или свинины используется куриный фарш - блюдо получается легче, но не менее сочным благодаря рису, томатному соусу и расплавленному сыру сверху.

Ингредиенты для фаршированных перцев

6 крупных сладких перцев (любого цвета)

450 г куриного фарша

примерно 300 г вареного риса (белого или коричневого)

1 средняя луковица, мелко нарезанная

2 крупных зубчика чеснока, измельченных

1 ст. ложка итальянских трав

¾ ч. ложки соли

черный перец - по вкусу

¼ ч. ложки хлопьев острого перца (чили)

1 ст. ложка масла для жарки

425 г томатного соуса (примерно одна банка)

1 ст. ложка бальзамического уксуса

25 г тертого пармезана

100 г тертой моцареллы

240 мл воды или бульона - для запекания

Как приготовить фаршированные перцы: пошагово

Разогрейте духовку до 180°C. Отварите рис по инструкции на упаковке (потребуется примерно 100 г сухого риса, чтобы получить указанное количество вареного).

Перцы разрежьте пополам вдоль, удалите семена и белые перегородки. При желании срезы возле плодоножки также можно убрать.

На большой сковороде на средне-высоком огне обжарьте лук, чеснок и куриный фарш с итальянскими травами, солью, черным перцем и хлопьями чили. Готовьте примерно 10 минут, часто перемешивая и разбивая фарш на мелкие кусочки.

Когда фарш полностью готов, добавьте вареный рис, томатный соус, бальзамический уксус и тертый пармезан. Готовьте еще примерно 5 минут, чтобы вкусы соединились и часть жидкости выпарилась.

Наполните половинки перцев начинкой с небольшой "горкой" сверху. Выложите в форму для запекания, налейте воду или бульон на дно формы, накройте фольгой и запекайте 35 минут.

Снимите фольгу, посыпьте перцы тертой моцареллой и запекайте еще 10 минут, до расплавления сыра.

Готовые фаршированные перцы подавайте горячими со сметаной или натуральным йогуртом и куском ржаного хлеба. Хранить блюдо можно в холодильнике до 5 дней в герметичном контейнере, разогревать - в духовке при 180°C примерно 10 минут. Замораживать фаршированные перцы не стоит: после разморозки они становятся слишком водянистыми.

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