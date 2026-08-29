Когда переводят часы на зимнее время 2026 — украинцы переведут стрелки часов на час назад в последнее воскресенье октября.

Украина осенью 2026 года снова переведет часы на зимнее время. Как сообщает «Судебно-юридическая газета», переход традиционно состоится в последнее воскресенье октября — в этом году оно приходится на 25 октября.

В ночь с субботы 24 на воскресенье 25 октября в 04:00 стрелки часов переведут на один час назад: после четырех утра снова наступит три. Так что украинцы получат дополнительный час сна, а световой день сместится — утром будет светлеть позже, а вечером темнеть раньше.

Почему Украина до сих пор переводит часы

Летом 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №4201 «Об исчислении времени в Украине», который должен был отменить сезонный перевод часов и навсегда закрепить зимнее время (UTC+2). Однако документ так и не подписали, поэтому он не вступил в силу. Именно поэтому страна по-прежнему переводит стрелки дважды в год: на летнее время — в последнее воскресенье марта, на зимнее — в последнее воскресенье октября.

Такой порядок действует в Украине с 1996 года и совпадает с практикой большинства стран Европы. В Европейском союзе еще с 2018 года идет дискуссия об отмене перевода часов, однако общего решения государства-члены до сих пор не приняли.

Что делать накануне перехода

Смартфоны, компьютеры, планшеты и смарт-часы переведут время автоматически. А вот механические часы и часть бытовой техники придется настроить вручную. Специалисты советуют заранее проверить будильники и расписание, чтобы не опоздать на работу или учебу утром 26 октября.

Итак, когда переводят часы на зимнее время 2026, выяснено: переход состоится в ночь на 25 октября, в 04:00 стрелки пойдут на час назад, и украинцы будут спать на час дольше.

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