В Херсонской громаде 29 августа зафиксировали перебои с электроснабжением — специалисты устанавливают причины обесточивания, а местные власти предупреждают о возможных длительных отключениях.

29 августа в Херсонской громаде возникли перебои с электроснабжением. Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько. Сейчас специалисты работают над установлением причин обесточивания, однако ситуация остается нестабильной.

Как сообщает издание «Вгору», ранее глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что войска РФ целенаправленно усиливают удары по критической инфраструктуре региона. Именно поэтому в области возможны не только перебои с электроснабжением, но и длительные отключения тепла.

На время длительных обесточиваний в Херсоне и громаде в круглосуточном режиме работают «Пункты несокрушимости». Там жители могут набрать питьевую воду, зарядить мобильные телефоны и другие гаджеты, а также воспользоваться доступом к интернету. Узнать адрес ближайшего пункта можно через областной контакт-центр.

Куда обращаться за помощью

Для получения информации о работе «Пунктов несокрушимости» и актуальной ситуации с электроснабжением жители Херсонской громады могут позвонить в областной контакт-центр по номеру 0800 101 102. Операторы предоставляют консультации по адресам ближайших пунктов обогрева и зарядки устройств.

В городской военной администрации подчеркивают: из-за постоянных обстрелов войск РФ и нестабильной ситуации в энергосистеме сейчас невозможно разработать и соблюдать четкие графики отключений электроэнергии. Поэтому жителям советуют быть готовыми к внезапным обесточиваниям и заранее позаботиться о заряженных павербанках, запасах воды и альтернативных источниках освещения.