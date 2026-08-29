С 1 сентября в детсадах Кропивницкого откроют больше групп раннего возраста, а для детей 5–6 лет занятия английским станут обязательными. Об этом рассказала начальница управления образования горсовета Лариса Костенко.

Графики отключения света в Кировоградской области на 28 и 29 августа уже обнародовали, а тем временем в Кропивницком готовятся к изменениям в дошкольном образовании: с 1 сентября в городе планируют открыть 340 дошкольных групп.

Об этом 27 августа во время брифинга сообщила начальница управления образования Кропивницкого городского совета Лариса Костенко, передает «Доступ. Медиа».

В новом учебном году будут работать 36 коммунальных детсадов, три частных и один государственный. Дошкольные отделения и группы будут действовать также при шести учреждениях общего среднего образования. Всего планируют открыть 340 групп: 308 — в коммунальных садиках, 13 — в дошкольных отделениях при школах, шесть — в государственном учреждении и еще 13 — в трех частных.

Групп для детей раннего возраста станет больше

Отдельно в городе существенно расширят группы для детей раннего возраста. В прошлом году таких групп было 11, а в 2026/2027 учебном году планируют открыть 29.

В то же время в городе фиксируют уменьшение количества воспитанников детсадов — из-за демографической ситуации и выезда части семей за границу.

Английский станет обязательным

Еще одно изменение с 1 сентября касается английского языка. Для детей 5 и 6 лет занятия английским станут обязательными. Для этого в штате дошкольных учреждений появится должность учителя английского языка с зарплатой на уровне школьных педагогов.

Однако с поиском таких специалистов в городе есть сложности. «Вообще проблема с учителями английского языка есть и в школах, поэтому на пять, шесть, семь часов в садик трудно найти специалиста. Но наши садики сотрудничают со школами, чтобы учителя из школы по совместительству работали и в садике», — объяснила Лариса Костенко.

Также в управлении образования рассматривают возможность привлекать к такой работе студентов четвертого курса Центральноукраинского государственного университета.

Ранее Politeka сообщала, отключение воды в Кропивницком 27 августа: какие улицы остались без водоснабжения.

Также Politeka сообщала, свет будут выключать до 9 часов в сутки: опубликованы графики отключения в Кировоградской области 27 и 28 августа.