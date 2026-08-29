Тариф на коммунальные услуги продолжает расти, поэтому пенсионерам приходится искать экономию даже на такой базовой потребности, как мобильная связь. В редакцию «На пенсии» обратился читатель Владимир из Полтавской области — он много лет пользуется Vodafone, но хочет уменьшить ежемесячную плату.
Сейчас мужчина платит 330 гривен в месяц за тариф, который включает 400 минут разговоров по Украине, 50 минут звонков за границу и 50 ГБ интернета. Недавно он сменил кнопочный телефон на смартфон, поэтому мобильный интернет ему нужен, однако половина минут в пакете оказалась лишней.
Можно ли платить меньше, оставаясь на Vodafone
К сожалению, названия своего тарифного плана Владимир в письме не указал. Проанализировав описанные им условия, в редакции пришли к выводу, что это один из архивных тарифов предоплаты. Хотя 330 гривен для пенсионера — сумма немалая, современные тарифы Vodafone, на которые можно перейти сейчас, еще дороже.
Самый дешевый из них — Flexx Go — обойдется в 420 гривен в месяц. Если выбрать его контрактный вариант с подключением в фирменном магазине по паспорту, стоимость составит 350 гривен. Так что специального тарифа для пенсионеров у Vodafone сейчас нет.
Самый дешевый тариф для пенсионера
Зато у Lifecell действует тарифный план «Турбота» для граждан Украины от 55 лет. За 190 гривен в месяц абонент получает безлимитные звонки на lifecell, 20 ГБ интернета и 1000 минут на другие номера по Украине. Это не контрактный тариф, но для оформления нужно подтвердить возраст в фирменном магазине компании.
Киевстар, в свою очередь, предлагает контрактный тариф «Все разом комфорт» для людей 60+ или с инвалидностью — 220 гривен в месяц. Он включает 10 ГБ интернета, безлимитные звонки на номера Киевстара и 100 минут разговоров на другие мобильные и городские номера.
Как оформить выгодный тариф
- Lifecell «Турбота»: обратитесь в фирменный магазин с паспортом, чтобы подтвердить возраст (от 55 лет).
- Киевстар «Все разом комфорт»: заключается контракт в фирменном магазине с паспортом для людей 60+ или с инвалидностью.
Для пенсионера из Полтавской области самый выгодный вариант — перейти с Vodafone на тариф Lifecell за 190 гривен: ежемесячная экономия составит 140 гривен, или почти 1 700 гривен в год. Как сообщает «На пенсии», именно такой переход и позволяет платить за мобильную связь почти вдвое меньше.
Ранее Politeka сообщала, переводы на карту пенсионерам в Харьковской области: в НБУ предупредили, за что блокируют счет.