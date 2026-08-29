Пенсионер из Полтавской области ищет дешевле тариф на мобильную связь, не желая переплачивать за лишние минуты. Разобрались, сколько на самом деле можно сэкономить ежемесячно.

Тариф на коммунальные услуги продолжает расти, поэтому пенсионерам приходится искать экономию даже на такой базовой потребности, как мобильная связь. В редакцию «На пенсии» обратился читатель Владимир из Полтавской области — он много лет пользуется Vodafone, но хочет уменьшить ежемесячную плату.

Сейчас мужчина платит 330 гривен в месяц за тариф, который включает 400 минут разговоров по Украине, 50 минут звонков за границу и 50 ГБ интернета. Недавно он сменил кнопочный телефон на смартфон, поэтому мобильный интернет ему нужен, однако половина минут в пакете оказалась лишней.

Можно ли платить меньше, оставаясь на Vodafone

К сожалению, названия своего тарифного плана Владимир в письме не указал. Проанализировав описанные им условия, в редакции пришли к выводу, что это один из архивных тарифов предоплаты. Хотя 330 гривен для пенсионера — сумма немалая, современные тарифы Vodafone, на которые можно перейти сейчас, еще дороже.

Самый дешевый из них — Flexx Go — обойдется в 420 гривен в месяц. Если выбрать его контрактный вариант с подключением в фирменном магазине по паспорту, стоимость составит 350 гривен. Так что специального тарифа для пенсионеров у Vodafone сейчас нет.

Самый дешевый тариф для пенсионера

Зато у Lifecell действует тарифный план «Турбота» для граждан Украины от 55 лет. За 190 гривен в месяц абонент получает безлимитные звонки на lifecell, 20 ГБ интернета и 1000 минут на другие номера по Украине. Это не контрактный тариф, но для оформления нужно подтвердить возраст в фирменном магазине компании.

Киевстар, в свою очередь, предлагает контрактный тариф «Все разом комфорт» для людей 60+ или с инвалидностью — 220 гривен в месяц. Он включает 10 ГБ интернета, безлимитные звонки на номера Киевстара и 100 минут разговоров на другие мобильные и городские номера.

Как оформить выгодный тариф

Lifecell «Турбота»: обратитесь в фирменный магазин с паспортом, чтобы подтвердить возраст (от 55 лет).

Киевстар «Все разом комфорт»: заключается контракт в фирменном магазине с паспортом для людей 60+ или с инвалидностью.

Для пенсионера из Полтавской области самый выгодный вариант — перейти с Vodafone на тариф Lifecell за 190 гривен: ежемесячная экономия составит 140 гривен, или почти 1 700 гривен в год. Как сообщает «На пенсии», именно такой переход и позволяет платить за мобильную связь почти вдвое меньше.

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