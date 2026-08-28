Плов — сытное блюдо из риса и курицы, которое готовится значительно быстрее классического варианта с бараниной благодаря рисоварке или обычной кастрюле.

Рецепт сочных голубцов мы уже публиковали — а плов готовится еще проще и не требует долгого тушения.

Плов — одно из самых популярных блюд на основе риса, хорошо знакомое украинским хозяйкам. Классический вариант готовят из баранины, свинины или говядины, но этот рецепт предлагает более быструю версию плова с курицей — он готовится значительно быстрее, а вкус получается не менее насыщенным благодаря кетчупу и специям.

Ингредиенты для плова

1 большая куриная грудка (примерно 400-450 г), нарезанная кубиками около 1×2 см

2 стакана (примерно 400 г) белого риса, хорошо промытого и обсушенного

1 крупная морковь, тертая

1 маленькая луковица, мелко нарезанная

2 ст. л. (примерно 30 г) сливочного масла

60 мл (1/4 стакана) кетчупа

600 мл (2,5 стакана) воды или куриного бульона

1 ч. л. (примерно 5 г) соли

1/8 ч. л. свежемолотого черного перца

1/8 ч. л. кайенского перца

2 ст. л. оливкового масла для жарки

Как приготовить плов: шаг за шагом

Разогрейте 2 ст. л. оливкового масла в большой сковороде на средне-высоком огне. Добавьте кубики куриной грудки и обжарьте до золотистой корочки и полной готовности.

Добавьте к курице мелко нарезанный лук и жарьте вместе еще около 3 минут.

Всыпьте тертую морковь и продолжайте готовить еще 2 минуты, пока овощи не станут мягкими.

Добавьте сливочное масло и кетчуп, хорошо перемешайте, чтобы масло растопилось и равномерно покрыло все ингредиенты.

Когда масло растопится, всыпьте промытый рис. Добавьте соль, черный перец и кайенский перец, перемешайте, чтобы рис равномерно покрылся специями и соусом.

Переложите полученную массу в чашу мультиварки или рисоварки, добавьте воду или бульон и, при необходимости, подсолите по вкусу. Выберите режим "белый рис" и запустите приготовление.

Если рисоварки нет, переложите плов в кастрюлю с плотной крышкой и готовьте на средне-низком огне около 20 минут, пока вся вода не впитается в рис.

Для лучшего результата рекомендуют использовать рис жасмин — он хорошо держит форму и не разваривается. Если плова осталось больше, чем нужно за один раз, его стоит просто обжарить на сковороде — разогретый таким образом плов даже вкуснее, потому что приобретает приятную хрусткость.

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