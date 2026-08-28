Президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому военнослужащим сохранят денежное обеспечение на весь период лечения и реабилитации в стационаре. Ранее выплата ограничивалась 12 месяцами.

Жилье для ВПЛ в Черкасской области — одна из программ, которые уже работают, а теперь для военнослужащих региона появилась еще одна гарантия: им сохранят денежное обеспечение на все время лечения и реабилитации в стационаре.

Президент Владимир Зеленский 26 августа подписал закон №4954-IX, который вносит изменения в ряд законодательных актов о праве военнослужащих, ветеранов и освобожденных из плена военнопленных на надлежащую медицинскую помощь, реабилитацию и протезирование. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Укринформ.

Сейчас денежное обеспечение по последней занимаемой должности сохраняется за военнослужащим в течение стационарного лечения, но не более 12 месяцев подряд. Если лечение длится более 4 месяцев, для продолжения выплаты необходимо заключение военно-врачебной комиссии (ВВК) о необходимости длительного лечения. После вступления в силу новых положений продолжительность лечения больше не будет ограничивать право на сохранение денежного обеспечения 12 месяцами.

В то же время новый закон не означает автоматического сохранения всех дополнительных выплат, в частности дополнительных вознаграждений. Условия их выплаты определят отдельным постановлением Кабинета министров Украины. Сохранится и требование проходить ВВК: после лечения, но не позднее чем через 12 месяцев от его начала, военнослужащий должен пройти медосмотр для определения пригодности к службе. Если лечение длится более 12 месяцев, повторный осмотр ВВК проводится не реже чем каждые 4 месяца.

Отдельно закон предусматривает улучшенное питание в учреждениях здравоохранения и реабилитационных учреждениях для военнослужащих, ветеранов, освобожденных из плена, а также иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу. Их лечение и реабилитация будут осуществляться на равных условиях за счет средств государственного бюджета.

Что это означает для военных из Черкасщины

Новые положения распространяются и на лечение в учреждениях здравоохранения иностранных государств. Раненые военнослужащие и лица с инвалидностью вследствие войны будут обеспечиваться высокофункциональными протезами и ортезами за счет госбюджета. То есть даже длительное лечение или реабилитация — более года — больше не приведет к потере денежного обеспечения.

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