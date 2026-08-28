Греческий салат готовится быстро и без варки — этот рецепт добавляет авокадо для еще более нежной текстуры, а домашняя заправка из лимона, масла и чеснока делает вкус ярким и свежим.

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Греческий салат — это один из самых популярных рецептов средиземноморской кухни, который идеально подходит и как легкая закуска, и как гарнир к основному блюду. Он быстро готовится, не требует варки и всегда получается свежим и сочным. В этом варианте к привычному набору овощей добавляют хрустящий листовой салат и авокадо — это делает блюдо еще более сытным и нежным, а домашняя заправка из лимонного сока, оливкового масла и чеснока придает ему яркого средиземноморского вкуса.

Ингредиенты для греческого салата

На 6 порций (как гарнир) понадобится:

1 головка листового салата ромен, нарезанная

1/2 средней красной луковицы, тонко нарезанной

1/2 болгарского перца (любого цвета), нарезанного

1 стакан (240 мл) помидоров черри или мелких томатов, разрезанных пополам

1 огурец (типа «английский», примерно 300 г), нарезанный

1 авокадо, очищенный от кожуры и косточки, нарезанный

1/2 стакана (120 мл) маслин каламата, разрезанных на трети

примерно 115 г сыра фета, раскрошенного

Для заправки:

3 столовые ложки оливкового масла extra virgin

3 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока (сок одного крупного лимона)

1 зубчик чеснока, мелко нарезанный или пропущенный через чесночный пресс

1/2 чайной ложки морской соли

1/4 чайной ложки черного перца

Как приготовить греческий салат: пошагово

Промойте листья салата ромен, обсушите их (можно с помощью сушилки для зелени) и выложите на дно большой салатницы.

Добавьте к салату остальные ингредиенты: нарезанный лук, болгарский перец, половинки помидоров, огурец, авокадо и маслины каламата. Сверху посыпьте сыром фета.

В отдельной банке с плотной крышкой соедините все ингредиенты заправки — оливковое масло, лимонный сок, чеснок, соль и перец — и энергично взболтайте до однородности.

Непосредственно перед подачей полейте греческий салат заправкой по вкусу и осторожно перемешайте.

Овощи для салата можно подготовить заранее и хранить в холодильнике 3-5 дней, кроме помидоров и авокадо — их лучше добавлять свежими непосредственно перед подачей. Заправку стоит вливать только перед тем, как подавать блюдо на стол: соль в составе может вызвать выделение сока из овощей, и салат быстро потеряет хрусткость.

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