В Сумах 28 августа часть домов останется без водоснабжения из-за аварийно-ремонтных работ на водопроводной сети. Коммунальщики сообщили, какие адреса это затронет и когда возобновят подачу воды.

Отключение воды в Сумах 28 августа затронет дома в урочище Барановка — коммунальщики начинают аварийно-ремонтные работы на водопроводной сети, из-за чего подачу воды временно остановят.

О прекращении водоснабжения жителей заранее предупредило КП «Міськводоканал». Работы на водопроводной сети запланированы на сегодня, 28 августа, и начнутся в 10:00. Именно с этого времени вода перестанет поступать в дома урочища Барановка.

Отключение затронет только дома урочища Барановка — об этом говорится в сообщении коммунального предприятия. Для остальных потребителей водоснабжение в это время будет работать в обычном режиме.

Сколько продлится отключение

Точное время восстановления водоснабжения коммунальщики не назвали. Подачу воды обещают возобновить после завершения аварийно-ремонтных работ, поэтому жителям урочища Барановка стоит заранее позаботиться о запасе воды.

Что делать жителям

Из-за временного прекращения подачи воды жителям Барановки стоит заранее набрать воду для питья, приготовления пищи и хозяйственных нужд. Особенно это касается семей с маленькими детьми и людей, которым в течение дня нужно много воды.

Актуальную информацию о завершении работ и возобновлении водоснабжения коммунальщики обещают сообщить дополнительно. Следить за обновлениями можно на официальных страницах КП «Міськводоканал» и Сумского городского совета.

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