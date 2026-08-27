По состоянию на 27 августа цены на топливо в украинских сетях АЗС остались стабильными, но из продажи временно исчез один из видов бензина. Рассказываем, сколько стоят бензин, дизель и автогаз.

Цены на топливо в Украине по состоянию на четверг, 27 августа остаются стабильными. В ведущих сетях АЗС ценники на имеющиеся марки бензина, дизеля и автогаза за сутки не изменились, однако на рынке зафиксировали одно изменение в ассортименте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинг цен на стелах крупнейших сетей заправок.

Самую низкую стоимость на все виды топлива традиционно держит государственная сеть «Укрнафта». Бензин А-95 здесь стоит на 4 гривны за литр дешевле, чем у частных операторов, — 78,90 грн/л против 82,90 грн/л. Дизель также на 4 гривны дешевле — 89,90 грн/л против 93,90 грн/л, а автогаз — на 1,00–1,60 грн за литр.

Сколько стоит топливо на АЗС 27 августа

Единственный сдвиг за сутки коснулся «Укрнафты»: из продажи временно исчез бензин А-98 (Energy), который накануне еще предлагали по 85,90 грн/л. Остальные позиции остались без изменений.

В сети OKKO цены такие: бензин Pulls 100 — 92,90 грн/л, Pulls 95 — 85,90 грн/л, А-95 Евро — 82,90 грн/л, дизель Pulls — 96,90 грн/л, дизель Евро — 93,90 грн/л, автогаз — 43,90 грн/л.

На WOG самый дорогой автогаз среди крупных сетей — 44,50 грн/л. Бензин 100 здесь стоит 92,90 грн/л, бензин 95 Mustang — 85,90 грн/л, 95 Евро — 82,90 грн/л, дизель Mustang — 96,90 грн/л, дизель Евро-5 — 93,90 грн/л.

У SOCAR самый дорогой «фирменный» дизель — NANO Extro по 97,90 грн/л. Также сеть продает NANO 100 за 92,90 грн/л, NANO 95 — за 85,90 грн/л, А-95 — за 82,90 грн/л, дизель NANO — за 94,90 грн/л, а автогаз — за 43,90 грн/л.

«Укрнафта» предлагает самый доступный ассортимент: бензин А-92 — 76,90 грн/л, А-95 — 78,90 грн/л, бензин 95 Energy — 81,90 грн/л, дизель — 89,90 грн/л, дизель Energy — 91,90 грн/л, автогаз — 42,90 грн/л.

Где дешевле всего заправляться

Для водителей, которые хотят сэкономить, выгоднее обращать внимание на «Укрнафту»: разница на бензине и дизеле достигает 4 гривен с литра по сравнению с частными АЗС. Самый дорогой автогаз зафиксирован на WOG (44,50 грн/л), а самый дорогой дизель — на SOCAR (97,90 грн/л).

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