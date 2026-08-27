Картофель в Украине может подорожать на 25–40% уже этой зимой из-за летней жары и нехватки мощностей для хранения урожая. Эксперты УПОА предупреждают — дефицит качественного картофеля станет особенно ощутимым в конце зимы и весной 2027 года.

Подорожание продуктов в Украине этой зимой может стать рекордным — цены на картофель вырастут сразу на 25–40% по сравнению с текущими показателями. Такой прогноз озвучила директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Екатерина Зверева в интервью Delo.ua, сообщает Agroweek.

Главной причиной будущего скачка цен специалисты называют аномальную летнюю жару, которая совпала с критическим периодом формирования клубней. Температура воздуха длительное время держалась на отметках выше +35–37 °C, а растения тратили влагу преимущественно на охлаждение, а не на наращивание урожая.

Каким будет урожай 2026 года

Несмотря на тревожные сигналы, Зверева предостерегает от поспешных выводов о катастрофическом падении урожая. По ее словам, в хозяйствах с правильным подбором сортов, качественным семенным материалом и налаженным орошением результаты вполне приемлемые.

«Урожай 2026 года, вероятнее всего, будет слабее очень удачного для многих производителей 2025 года, но говорить сегодня об общенациональном падении на треть преждевременно», — отметила эксперт.

Почему зимой цены резко пойдут вверх

Осенью украинцы не почувствуют настоящего дефицита: в период массового сбора поздних сортов рынок получает максимальное предложение. Производители без современных хранилищ быстро реализуют продукцию прямо с поля, что временно сдерживает цены. Однако уже в конце осени товар от таких хозяйств постепенно исчезнет с прилавков.

Именно тогда, в декабре–феврале, украинский рынок ощутит острый дефицит качественного товарного картофеля. К весне 2027 года поставщики будут вынуждены массово импортировать продукцию, чтобы удовлетворить спрос.

Эксперты выделяют три структурные проблемы, которые провоцируют такие масштабные ценовые колебания:

острый дефицит современных хранилищ — главный фактор национальной ценовой волатильности;

слабая перерабатывающая отрасль, из-за которой Украина ежегодно тратит более 1 миллиарда гривен на импорт 20–30 тысяч тонн замороженного картофеля фри;

отсутствие гарантированного доступа к системам орошения, что делает промышленное выращивание овощей чрезвычайно рискованным.

Что делать потребителям

Аналитики УПОА советуют украинцам заблаговременно позаботиться о запасах картофеля на зиму — закупать его стоит уже в сентябре–октябре, когда цены будут самыми низкими из-за массового сбора урожая. При этом стоит обращать внимание на сорта, пригодные для длительного хранения, и обеспечить надлежащие условия — сухое, прохладное и темное помещение.

Для тех, у кого нет возможности хранить большие объемы, эксперты рекомендуют следить за акционными предложениями в супермаркетах и на рынках в течение осени и быть готовыми к постепенному росту цен, который, по прогнозам, станет особенно ощутимым после Нового года.

Ранее Politeka сообщала, подорожание продуктов в Украине: в супермаркетах рассказали, на сколько вырастут цены на яйца.