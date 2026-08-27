Блокада морских портов Одесской области уже сказывается на экспорте и логистике: ежемесячно страна недополучает около миллиарда долларов валютной выручки. Осенью экономист прогнозирует подорожание овощей и фруктов.

Подорожание продуктов в Одесской области остается актуальной темой — блокада морских портов уже сказывается на экспорте и логистике, ежемесячно страна недополучает около миллиарда долларов валютной выручки. О влиянии на цены рассказал экономист Александр Савченко, сообщает Новини.LIVE.

Что происходит с экспортом

Из-за блокады морских портов Одесской области Украина не может вовремя вывезти значительную часть урожая. В то же время Савченко подчеркивает: эти средства не стоит называть прямыми потерями. Речь идет о валютной выручке, которую страна сможет получить позже, если морской экспорт возобновится.

«Мы не потеряли — мы отложили получение валютной выручки на определенный период. Представьте себе, завтра блокаду снимут, и зерно, которое не удалось продать, мы начнем продавать. По моим расчетам, мы недополучаем чуть меньше миллиарда долларов от экспорта через одесские порты ежемесячно», — пояснил экономист.

Ситуация создает дополнительные проблемы для аграриев. Часть производителей могла взять кредиты, рассчитывая на продажу урожая, но из-за задержки экспорта не получила ожидаемых доходов.

«Это не полученная вовремя валютная выручка. Национальному банку нужно стимулировать кредитный механизм компенсации для аграриев, которые, очевидно, брали кредиты, не продали вовремя зерно и не могут получить доходы для посева озимых и других операций», — отметил Савченко.

Как блокада влияет на цены

Блокада морского экспорта влияет не только на валютные поступления, но и на внутренний рынок. Из-за невозможности вывезти часть урожая больше продукции остается внутри страны, что может сдерживать рост цен на отдельные товары.

«Блокировка одесского конгломерата портов положительно влияет на цены. То есть мы не можем вывозить значительную часть урожая, и у нас возникает перепроизводство для внутреннего потребления», — сказал экономист.

В то же время есть факторы, которые могут толкать цены вверх. Среди них — стоимость топлива и последствия российских ударов по украинской логистике. «Цены на топливо росли, но в последние три дня снова наметилась тенденция к падению цен на нефть. Если с Ираном договорятся, цены на нефть стремительно упадут, а значит, упадут и цены на нефтепродукты», — пояснил Савченко.

Что подорожает осенью

Наибольшие изменения на потребительском рынке экономист связывает с сезонностью. После окончания лета украинцы постепенно переходят от отечественных овощей и фруктов к импортной продукции. Это может отразиться на стоимости товаров уже в сентябре.

«Чего точно не избежать — это сезонный фактор. С окончанием лета мы начинаем потреблять не наши овощи и фрукты, а импортные. А здесь обязательно будет подорожание, особенно в овощной и фруктовой группах», — отметил он.

По прогнозу Савченко, в сентябре следует ожидать незначительного повышения цен на овощи и фрукты. Конечная стоимость продуктов будет зависеть сразу от нескольких факторов — работы портов, состояния логистики, цен на топливо и ситуации на мировом рынке нефти.

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