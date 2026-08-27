Шарлотка с яблоками — один из самых простых домашних десертов, а этот рецепт делает её еще пышнее благодаря разрыхлителю теста.

Медовик без духовки мы уже публиковали — а шарлотка с яблоками готовится еще проще и вообще не требует крема.

Шарлотка с яблоками — это бисквитный пирог, который готовят уже не одно столетие, и особенно любят его в украинской, российской и польской домашней кухне. Тесто поднимается благодаря хорошо взбитым яйцам, поэтому внутри получается мягкий, влажный и воздушный мякиш, а сверху аппетитная корочка с кусочками яблок. Этот рецепт шарлотки с яблоками интересен тем, что к классическому составу добавили немного разрыхлителя теста — благодаря этому пирог поднимается выше и получается еще более пышным.

Ингредиенты для шарлотки с яблоками

яйца крупные, комнатной температуры — 6 шт.

сахар — 200 г (примерно 1 стакан)

пшеничная мука — примерно 170 г (1 1/3 стакана)

разрыхлитель теста — 1/2 чайной ложки

ванильный экстракт — 5 мл (1 чайная ложка)

яблоки кислo-сладкого сорта (типа «Granny Smith») — примерно 680 г (3 крупных плода)

сахарная пудра — для присыпки перед подачей

Как приготовить шарлотку с яблоками: пошагово

Разогрейте духовку до 175-180°C и застелите дно разъемной формы диаметром около 23 см кругом пергаментной бумаги.

Взбейте яйца миксером на высокой скорости в течение 1 минуты, до появления пены. Не выключая миксер, постепенно добавьте сахар и продолжайте взбивать еще 8-10 минут, пока масса не станет густой и пышной.

Тем временем очистите яблоки от кожуры и семенных коробочек, разрежьте на четвертинки и нарежьте ломтиками толщиной примерно 0,6 см.

В отдельной миске смешайте муку с разрыхлителем теста. Просейте сухую смесь во взбитые яйца в три приема, аккуратно перемешивая лопаткой после каждого добавления снизу вверх, чтобы не осталось непромешанной муки. Затем быстро вмешайте ванильный экстракт.

Аккуратно вмешайте в тесто ломтики яблок, оставив около стакана для посыпки сверху. Перемешивайте только до однородности, не более.

Перелейте тесто в подготовленную форму, разровняйте лопаткой (форму не постукивайте) и разложите сверху оставшиеся яблоки. Выпекайте шарлотку с яблоками 50-55 минут, до золотисто-коричневого верха.

Дайте пирогу отдохнуть в форме 15 минут, затем проведите ножом по краям, чтобы отделить тесто от стенок, и переложите на тарелку для подачи, дайте остыть до комнатной температуры.

Перед подачей присыпьте шарлотку с яблоками сахарной пудрой. Вкуснее всего она в первые несколько часов после выпечки, но остатки можно накрыть пленкой и оставить на ночь при комнатной температуре в месте без сквозняка — такой кусочек отлично подойдет и на завтрак.

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