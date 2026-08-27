В Бериславской громаде Херсонской области 27 жителей получат жилищные сертификаты на общую сумму более 49 миллионов гривен. Рассказываем, как работает программа компенсации за разрушенное войной жилье и кто может подать заявку.

В Бериславской громаде Херсонской области 27 жителей получат жилищные сертификаты на приобретение нового жилья. Общая сумма одобренных компенсаций составляет 49 миллионов 310 тысяч 203 гривни. Такое решение приняла комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации за разрушенное в результате российской агрессии имущество, сообщает Бериславский городской совет.

Программа жилищных сертификатов действует в рамках государственной инициативы «єВідновлення». Она позволяет украинцам, чье жилье было разрушено в результате боевых действий, получить денежную компенсацию на покупку новой квартиры или дома. Полученный сертификат можно использовать для приобретения жилья на первичном или вторичном рынке в любом регионе Украины.

Результаты обследования жилья в Бериславской громаде

Во время последнего заседания комиссии специалисты дистанционно обследовали 29 частных домов. По результатам обследования 28 домов признаны разрушенными, еще один — поврежденным. Из-за постоянных российских обстрелов значительная часть частного жилого сектора Берислава повреждена или разрушена, а ситуация с безопасностью остается сложной.

Кроме одобрения 27 новых сертификатов, комиссия возобновила рассмотрение 8 ранее поданных заявлений. Еще по 29 заявлениям принято решение об отказе в предоставлении компенсации, а рассмотрение 14 заявлений временно приостановлено.

Как подать заявку на жилищный сертификат

Подать заявку на получение компенсации за разрушенное жилье можно через приложение «Дія» или обратившись в ближайший ЦНАП. Для этого необходимо иметь акт об уничтожении имущества, правоустанавливающие документы на жилье и справку о том, что объект не подлежит восстановлению. Комиссия рассматривает заявку и принимает решение о предоставлении сертификата или об отказе.

Жилищные сертификаты для военных: что стоит знать

Военнослужащие и члены их семей, чье жилье было разрушено в результате боевых действий, также имеют право на получение жилищного сертификата по программе «єВідновлення». Кроме этого, для военных действуют дополнительные механизмы обеспечения жильем — компенсация за аренду, льготные кредиты на приобретение жилья и отдельные программы от Министерства обороны. Оформить все виды компенсаций можно через «Дію», ЦНАП или непосредственно в воинской части.

В Бериславском городском совете подчеркивают, что все услуги комиссии по рассмотрению заявлений являются бесплатными. Жителей призывают не доверять мошенникам и посредникам, которые предлагают платную «помощь» в оформлении жилищных сертификатов. По всем вопросам получения компенсации можно обращаться на горячую линию Бериславского городского совета в рабочее время по номеру 050 135 8012.