Фаршированные перцы — это блюдо, которое готовят в соусе на основе бульона и сливок, поэтому начинка получается особенно сочной. Главная фишка этого рецепта — перцы не варят отдельно, а тушат в духовке прямо в сливочном соусе.

Рецепт быстрого плова с курицей мы уже публиковали — а фаршированные перцы готовятся немного иначе, хотя и имеют похожую основу из риса и мяса.

Фаршированные перцы — классическое семейное блюдо, которое любят за сочную начинку из мяса и риса и ароматный соус, в котором перцы доходят до готовности. Этот рецепт отличается тем, что перцы не заливают простым бульоном, а тушат в духовке в соусе из бульона и сливок — именно это делает начинку мягкой, а не сухой или резиновой. Еще один нюанс рецепта — в фарш добавляют сразу два вида мяса: говядину и курицу (или индейку), а также обжаренные овощи, которые делают вкус более ярким.

Ингредиенты для фаршированных перцев

рис (круглый или для суши) — примерно 150 г (3/4 стакана)

куриный бульон или вода — примерно 180 мл (3/4 стакана) для риса

перец болгарский — 6 средних штук

говяжий фарш — примерно 225 г

фарш из куриной грудки или индейки — примерно 225 г

морковь — примерно 120 г, тертая

лук — примерно 80 г, мелко нарезанный

помидоры — примерно 80 г, мелко нарезанные

чеснок — 3 зубчика, измельченные

зеленый лук (перья) — примерно 30 г, нарезанный

петрушка — примерно 15 г, нарезанная

черный перец молотый — 1 чайная ложка

соль — 1 столовая ложка (или меньше, если соль обычная, не кошерная)

оливковое масло — 60 мл (1/4 стакана)

соус шрирача или другой острый соус — 1 чайная ложка (опционально)

Для соуса, в котором тушатся перцы:

куриный бульон — примерно 360 мл (1,5 стакана)

сливки жирные — примерно 120 мл (1/2 стакана)

лавровый лист — 2 штуки

соль — по вкусу

Как приготовить фаршированные перцы: пошагово

Промойте рис холодной водой, залейте бульоном или водой и варите на слабом огне под крышкой, пока жидкость полностью не испарится (примерно 10-15 минут). После этого взбейте рис вилкой и дайте остыть — важно не доваривать рис полностью, так как он доварится вместе с фаршем в духовке.

Помойте перцы, срежьте верхушку ножом, извлеките серединку с семенами и перегородками. Выбросьте плодоножки и перегородки, а срезанные верхушки нарежьте мелко — они пойдут в начинку.

Нарезанный лук и помидоры подготовьте, морковь очистите и натрите, зеленый лук и петрушку нарежьте, чеснок измельчите.

На разогретой с маслом сковороде на сильном огне обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте морковь и готовьте еще 5 минут, постоянно помешивая. Затем добавьте помидоры, нарезанные верхушки перцев, чеснок и острый соус (по желанию) и жарьте около 10 минут, пока не испарится влага. Дайте овощной массе остыть.

В остывший рис добавьте овощную массу и перемешайте. Добавьте говяжий фарш и фарш из курицы, тщательно распределите мясо по всей массе. Далее всыпьте нарезанный зеленый лук, петрушку, черный перец и соль и еще раз перемешайте. Чтобы проверить начинку на соль, обжарьте небольшую ложку фарша на сковороде и попробуйте на вкус.

Наполните перцы подготовленной начинкой — плотно, но без излишнего нажима, так как рис еще расширится во время запекания. Сложите фаршированные перцы в форму для запекания, высота которой хотя бы немного больше высоты перцев.

Приготовьте соус: смешайте куриный бульон со сливками в пропорции примерно 3:1, попробуйте и подсолите при необходимости. Влейте соус вокруг перцев так, чтобы жидкость доходила примерно до трех четвертей высоты перцев, добавьте лавровый лист. Накройте форму фольгой, плотно прижав по краям.

Поставьте форму в разогретую до 220°C духовку и доведите до кипения, после чего уменьшите температуру до 175°C и запекайте еще 30-50 минут, пока перцы не станут мягкими, а рис внутри полностью не проготовится.

Готовые фаршированные перцы переложите на тарелку для подачи, полейте ложкой-двумя соуса, в котором они тушились, и подавайте с тертым сыром или ложкой сметаны.

Фаршированные перцы хорошо хранятся в холодильнике несколько дней и даже вкуснее на второй день, когда начинка пропитывается соусом. Если хотите вегетарианский вариант — просто уберите мясо из рецепта, оставив рис и овощи.

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