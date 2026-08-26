В среду, 26 августа, в Украине не планируют вводить графики отключения электроэнергии. В Укрэнерго сообщили, что ограничений на этот день не прогнозируется, однако призвали украинцев рационально использовать электричество.

Графики отключения света 26 августа в отдельных регионах остаются действующими, однако на общенациональном уровне энергетики не планируют вводить ограничения. В Укрэнерго сообщили, что в среду, 26 августа, графики почасовых отключений не прогнозируются.

Вместе с тем энергетики призывают украинцев рационально использовать электроэнергию, чтобы избежать дополнительной нагрузки на энергосистему. Особое внимание обращают на использование мощных электроприборов.

Когда лучше включать мощную технику

В Укрэнерго рекомендуют по возможности перенести использование стиральных машин, бойлеров, утюгов и кондиционеров на дневной период — с 11:00 до 15:00. Именно в это время солнечные электростанции работают наиболее эффективно, что позволяет снизить нагрузку на сеть.

Следить за актуальной информацией о состоянии энергосистемы и возможных изменениях потребители могут на официальных страницах региональных облэнерго.

Когда графики могут вернуться

Как объяснял глава Укрэнерго Виталий Зайченко, необходимость в отключениях может возникнуть при сочетании двух факторов: длительной жары, которая сохранится не менее недели, и новых масштабных российских атак на объекты энергетической инфраструктуры. В таком случае ограничения могут длиться до пяти часов в сутки.

Сейчас, по информации Укрэнерго, энергосистема работает стабильно, что позволяет избежать графиков 26 августа. Однако ситуация остается чувствительной к внешним факторам — любые новые обстрелы или резкий рост потребления из-за жары могут изменить прогноз.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Харьковской области 26-27 августа: адреса и время отключений.

Также Politeka сообщала, графики отключения света в Черниговской области 26 и 27 августа: названы адреса, где будут долгосрочные обесточивания.

Как сообщала Politeka, графики отключения света в Полтавской области 26 и 27 августа: опубликованы адреса длительных обесточиваний.