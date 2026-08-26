Гражданские жены погибших военнослужащих вынуждены проходить через два судебных процесса, чтобы доказать свое право на часть 15-миллионной выплаты от государства. Винницкий окружной админсуд рассмотрел сразу три таких дела — и только в одном стал на сторону женщины.

Денежная помощь в Украине для разных категорий граждан предусмотрена законодательством, однако на практике получить ее часто удается только через суд — особенно это касается гражданских жен погибших военнослужащих, которые борются за право на 15 миллионов гривен.

Государство гарантирует единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн в случае гибели военнослужащего при исполнении обязанностей военной службы — в бою, от ранения или увечья. Эту сумму делят поровну между всеми получателями: детьми, родителями и официальным супругом погибшего.

Однако война обнажила пробел: многие пары прожили вместе десятилетиями без штампа в паспорте. Статья 16-1 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» признает отдельную категорию — женщину или мужчину, которые проживали с погибшим одной семьей без регистрации брака. Но с одним условием: факт совместного проживания должен быть установлен решением суда.

Три дела в Винницком суде: выиграла только одна

5 марта 2026 года Винницкий окружной админсуд рассмотрел дело №120/7211/25 по иску женщины к Минобороны. Она прожила с погибшим более девяти лет — военный погиб во время артиллерийского обстрела возле Орехова в Запорожской области в октябре 2022 года. Факт совместного проживания подтвердил Литинский районный суд еще 30 августа 2024 года, однако Минобороны вернуло документы на доработку, настаивая: штамп в паспорте важнее лет совместной жизни.

Суд стал на сторону женщины, сославшись на постановление Большой Палаты Верховного Суда от января 2024 года, которое определяет семью через совместное проживание, быт и взаимные обязанности. Суд признал действия Минобороны противоправными и обязал повторно рассмотреть заявление. В то же время в требовании сразу выплатить 15 млн грн суд отказал — назначение помощи является полномочием самого ведомства.

Почему двум другим отказали

В деле №120/2169/24 военнослужащий погиб при обороне Бахмута в октябре 2022 года. Калиновский районный суд подтвердил: пара прожила вместе более пяти лет. Но 19 декабря 2023 года комиссия Минобороны назначила половинную выплату матери погибшего (7,5 млн грн), а гражданской жене отказала. Суд поддержал Минобороны — на момент принятия решения закон признавал право только за официальным супругом, а изменения, принятые 9 декабря 2023 года, вступили в силу лишь 29 марта 2024-го.

Третье дело — №120/9631/25 — оказалось наиболее принципиальным. Суд сформулировал ключевой правовой вывод: круг получателей выплаты определяется исключительно на дату смерти военнослужащего, а не на дату обращения или рассмотрения заявления. Если на момент гибели закон не признавал гражданских жен самостоятельной категорией получателей, последующее расширение закона право «задним числом» не создает. Суд сослался на ряд постановлений Верховного Суда 2024–2026 годов, подтверждающих именно такой подход.

Что нужно гражданской жене для получения выплаты

Как показывает практика винницких судов, борьба за 15 млн грн состоит из двух отдельных этапов. Сначала нужно через районный суд установить факт совместного проживания одной семьей без регистрации брака — для этого понадобятся показания соседей, родственников, совместные фото, документы о совместном быте. После получения такого решения следует обратиться в Минобороны с заявлением на выплату.

Если Минобороны возвращает документы или отказывает — следующий шаг: административный иск в суд. И здесь решающим становится то, когда именно погиб военнослужащий. Если смерть наступила после 29 марта 2024 года (дата вступления в силу изменений в закон) — шансы на получение выплаты значительно выше. Впрочем, даже при более ранней дате смерти суд может обязать Минобороны повторно рассмотреть заявление с учетом правовых позиций Верховного Суда.

Как сообщает издание «20 хвилин Вінниця», эти три дела демонстрируют: одного лишь решения суда о совместном проживании недостаточно для автоматического получения 15 млн грн — ключевым фактором остается редакция закона, действовавшая именно на момент гибели военнослужащего.

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