Министерство обороны Украины опубликовало разъяснения по самым распространенным вопросам о военно-врачебной комиссии: когда ее проходить, что проверяют врачи и как обжаловать решение ВЛК.

Военно-врачебная комиссия в Украине остается обязательным этапом для военнообязанных — Министерство обороны опубликовало ответы на самые распространенные вопросы о прохождении ВЛК. В разъяснении говорится о том, когда именно нужно проходить комиссию, какие документы брать с собой и как действовать, если заключения врачей вызывают сомнения.

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на Минобороны, ведомство систематизировало наиболее частые обращения граждан и подготовило исчерпывающие ответы. Это должно упростить процедуру как для тех, кто только готовится к медосмотру, так и для тех, кто уже получил решение ВЛК и не согласен с ним.

Когда нужно проходить ВЛК: что говорят в Минобороны

Военно-врачебную комиссию проходят в нескольких случаях. Прежде всего — при постановке на воинский учет, призыве на военную службу или заключении контракта. Также ВЛК обязательна для военнослужащих, получивших ранения или заболевания во время службы — для определения степени годности.

Отдельно Минобороны подчеркивает: военнообязанные, получившие повестку на прохождение ВЛК, должны явиться в указанный срок. Игнорирование повестки влечет за собой административную, а в отдельных случаях — уголовную ответственность.

Что проверяют врачи во время ВЛК

В состав военно-врачебной комиссии входят: хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог. При необходимости могут привлекаться и другие специалисты. Каждый врач оценивает состояние здоровья по своему профилю и выносит заключение о пригодности к военной службе.

В Минобороны подчеркивают: решение ВЛК основывается исключительно на медицинских показателях и действующем Расписании болезней. Никакие другие обстоятельства — семейное положение, место работы, наличие детей — не влияют на медицинское заключение.

Как обжаловать решение ВЛК: пошаговая инструкция

Если военнообязанный или военнослужащий не согласен с выводами ВЛК, он имеет право их обжаловать. В Минобороны разъяснили алгоритм действий.

Первый шаг — подать письменную жалобу в ту же ВЛК, которая приняла решение, или в вышестоящую военно-врачебную комиссию. В жалобе нужно четко изложить, с чем именно вы не согласны, и приложить медицинские документы, подтверждающие вашу позицию.

Второй шаг — если комиссия отказала или вы не получили ответа в течение 30 дней, можно обратиться в Центральную военно-врачебную комиссию. Она рассматривает самые сложные и спорные случаи и вправе отменить или изменить решение нижестоящей ВЛК.

Третий шаг — обжалование через суд. Военнослужащие и военнообязанные имеют право подать административный иск об отмене решения ВЛК. При этом военные освобождаются от уплаты судебного сбора по делам, связанным с прохождением службы. Срок обращения в суд — один месяц с момента, когда лицо узнало о нарушении своих прав.

Какие документы нужны для обжалования

Для обжалования решения ВЛК необходимо подготовить: копию заключения ВЛК, которое обжалуется; медицинскую документацию, подтверждающую наличие заболеваний (выписки, результаты обследований, заключения врачей); письменное заявление с обоснованием причин несогласия. В Минобороны советуют сохранять все документы в копиях, а оригиналы подавать с фиксацией факта подачи — через канцелярию с отметкой о регистрации или заказным письмом с описью вложения.

В ведомстве также напоминают: подача жалобы не останавливает выполнение решения ВЛК. То есть если комиссия признала человека годным, он может быть мобилизован еще до завершения процедуры обжалования. Именно поэтому юристы рекомендуют действовать быстро и не пропускать ни одного этапа.

Ранее Politeka сообщала, мобилизация в Украине: что решил суд, когда врача с отсрочкой не выпустили в командировку.

Также Politeka сообщала, мобилизация в Украине: когда могут пересмотреть правила и кого коснутся изменения.