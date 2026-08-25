Украинские пенсионеры могут самостоятельно выбирать вид пенсии, который является для них наиболее выгодным, а впоследствии — даже изменить свое решение. В Пенсионном фонде объяснили, как это сделать.

Пенсия в Украине может существенно отличаться даже при одинаковом стаже — все зависит от вида назначенной выплаты. В Пенсионном фонде напомнили, что граждане имеют право не только выбрать более выгодную пенсию, но и впоследствии изменить ее вид.

Как сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Харьковской области, если человек одновременно имеет право на несколько видов пенсий, ему назначают только одну из них. При этом пенсионер самостоятельно определяет, какую именно выплату хочет получать.

Закон предусматривает четыре основных вида пенсий: по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет и в связи с потерей кормильца. Если гражданин имеет право, например, и на пенсию за выслугу лет, и на пенсию по возрасту, он может выбрать тот вариант, который в его ситуации будет более выгодным.

Как изменить вид пенсии

Выбранный вид пенсии не является окончательным — впоследствии его можно изменить. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением. Сделать это можно двумя способами: лично в сервисном центре ПФУ или онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Для подачи заявления онлайн понадобится квалифицированная электронная подпись (КЭП). К заявлению необходимо приложить паспорт, документ с регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика, а также документы о страховом стаже за периоды работы до 1 января 2004 года — если они не были ранее приобщены к пенсионному делу.

В ПФУ подчеркивают: прежде чем принимать решение об изменении вида пенсии, стоит предварительно проконсультироваться со специалистами фонда. Они помогут сравнить размеры выплат по разным видам и выбрать действительно более выгодный вариант.

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