Українські пенсіонери можуть самостійно обирати вид пенсії, який є для них найвигіднішим, а згодом — навіть змінити своє рішення. У Пенсійному фонді пояснили, як це зробити.

Пенсія в Україні може суттєво відрізнятися навіть за однакового стажу — усе залежить від виду призначеної виплати. У Пенсійному фонді нагадали, що громадяни мають право не лише обрати вигіднішу пенсію, а й згодом змінити її вид.

Як повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Харківській області, якщо людина одночасно має право на кілька видів пенсій, їй призначають лише одну з них. При цьому пенсіонер самостійно визначає, яку саме виплату хоче отримувати.

Закон передбачає чотири основні види пенсій: за віком, по інвалідності, за вислугу років та у зв'язку з втратою годувальника. Якщо громадянин має право, наприклад, і на пенсію за вислугу років, і на пенсію за віком, він може обрати той варіант, який у його ситуації буде більш вигідним.

Як змінити вид пенсії

Обраний вид пенсії не є остаточним — згодом його можна змінити. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду із відповідною заявою. Зробити це можна двома способами: особисто в сервісному центрі ПФУ або онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Для подання заяви онлайн знадобиться кваліфікований електронний підпис (КЕП). До заяви необхідно додати паспорт, документ із реєстраційним номером облікової картки платника податків, а також документи про страховий стаж за періоди роботи до 1 січня 2004 року — якщо вони не були раніше долучені до пенсійної справи.

У ПФУ наголошують: перед тим як ухвалити рішення про зміну виду пенсії, варто попередньо проконсультуватися з фахівцями фонду. Вони допоможуть порівняти розміри виплат за різними видами та обрати справді вигідніший варіант.

Раніше Politeka повідомляла, субсидія в Україні: кому ПФУ зменшить виплати.

Також Politeka повідомляла, пенсія у Дніпропетровській області: у ПФУ розповіли, як українці можуть втратити стаж.