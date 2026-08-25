Військовослужбовці та їхні родини можуть скористатися кількома механізмами державної підтримки для придбання власного житла. Розповідаємо, які програми доступні, чим відрізняються сертифікати від ваучерів та як оформити допомогу.

Житло для військових в Україні залишається одним із найважливіших соціальних питань — держава пропонує одразу кілька інструментів для його вирішення. Серед них житлові сертифікати, житлові ваучери, компенсація за оренду та пільгові кредити. Кожен механізм має свої умови, переваги й обмеження, і саме в них варто розібратися перед тим, як подавати документи.

Житловий сертифікат: що це та як працює

Житловий сертифікат — це документ, який підтверджує право військовослужбовця на отримання коштів для придбання житла. Держава визначає суму, яка залежить від складу сім'ї, вислуги років та регіону. Сертифікат можна використати для купівлі квартири або будинку на первинному чи вторинному ринку, а також для інвестування в будівництво на етапі котловану.

Отримати житловий сертифікат можуть військовослужбовці, які перебувають на квартирному обліку та мають не менше 20 років вислуги. Також право на сертифікат мають члени сімей загиблих захисників. Сума сертифіката розраховується за формулою, що враховує нормативну площу житла — 21 квадратний метр на одну особу та додатково 10,5 кв. м на сім'ю — і середню вартість квадратного метра в регіоні.

Житловий ваучер: альтернативний механізм

Житловий ваучер — порівняно новий інструмент підтримки, який надає військовослужбовцям та ветеранам можливість отримати фінансування на житло без багаторічного очікування в черзі. На відміну від сертифіката, ваучер має фіксовану суму та може використовуватись гнучкіше — зокрема, для погашення частини вартості житла або іпотечного кредиту.

Програма житлових ваучерів активно впроваджується на рівні місцевих бюджетів. Розмір ваучера може сягати 2 мільйонів гривень, однак остаточна сума залежить від рішення конкретної громади або обласної адміністрації. Право на ваучер мають насамперед ветерани з інвалідністю внаслідок війни, родини загиблих, а також військовослужбовці з тривалим стажем. Ключова відмінність від сертифіката: ваучер не прив'язаний до квартирної черги й оформлюється за окремою процедурою через органи місцевого самоврядування.

Компенсація за оренду житла

Для військовослужбовців, які не мають власного житла за місцем служби, держава передбачає щомісячну компенсацію витрат на оренду. Розмір компенсації залежить від звання, складу сім'ї та регіону дислокації. Для отримання компенсації необхідно подати договір оренди, довідку про склад сім'ї та рапорт на ім'я командира частини.

Компенсація нараховується щомісячно та виплачується разом із грошовим забезпеченням. Якщо військовослужбовець отримав житловий сертифікат або ваучер і придбав житло, виплата компенсації припиняється. Оформити її можуть як військовослужбовці за контрактом, так і офіцери.

Пільгові кредити на житло

Окремим механізмом є пільгове кредитування через державні програми. Військовослужбовці можуть отримати кредит на житло під 3-7% річних строком до 20 років. Першочергове право на такий кредит мають учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та багатодітні родини військовослужбовців.

Для участі в програмі потрібно звернутися до Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» або до уповноважених банків-партнерів. Перший внесок за програмою зазвичай становить від 10% вартості житла, решта суми покривається кредитом на пільгових умовах.

Як оформити житловий сертифікат чи ваучер: покрокова інструкція

Щоб отримати житловий сертифікат, військовослужбовцю необхідно:

перебувати на квартирному обліку за місцем служби;

подати рапорт на ім'я командира військової частини з проханням про надання житлового сертифіката;

додати до рапорту копії документів: паспорт, ідентифікаційний код, довідку про склад сім'ї, довідку про перебування на квартирному обліку, витяг з особової справи;

дочекатися рішення житлової комісії та включення до списків на отримання сертифіката;

після отримання сертифіката обрати житло та укласти договір купівлі-продажу.

Для оформлення житлового ваучера порядок дій аналогічний, однак додатково може знадобитися рішення місцевої ради або обласної адміністрації про виділення коштів. Актуальну інформацію про наявність програм ваучерів варто уточнювати в органах місцевого самоврядування за місцем проживання.

Які документи потрібні

Базовий пакет документів для отримання житлової підтримки включає: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, військовий квиток, довідку про склад сім'ї, довідку з місця служби, документи про вислугу років та документи, що підтверджують право на пільги. Для родин загиблих військовослужбовців додатково подається свідоцтво про смерть та документи, що підтверджують родинний зв'язок.

Військовослужбовцям, які тільки планують стати на квартирний облік, варто зробити це якомога раніше — саме дата взяття на облік визначає місце в черзі на отримання житла. Чим раніше подано документи, тим швидше надійде право на сертифікат або ваучер.

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