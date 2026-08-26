Апероль славится как главный ингредиент летнего коктейля Aperol Spritz, и повторить этот бар-хит дома можно за считанные минуты, придерживаясь простого правила 3-2-1.

Рецепт медовика мы уже публиковали — а апероль готовится совсем иначе: без выпечки, но с соблюдением точной пропорции ингредиентов.

Апероль — это прежде всего итальянский горько-сладкий ликер, который дал название культовому коктейлю Aperol Spritz, или Spritz Veneziano. Этот напиток считают визитной карточкой итальянского лета: он травянистый, легкий, с нотками апельсина и ревеня, а готовится буквально за несколько минут без какого-либо шейкера или барного оборудования. Главное преимущество этого рецепта апероль-шприца — простота: достаточно запомнить золотую пропорцию 3-2-1, и коктейль получится идеально сбалансированным каждый раз.

Ингредиенты для апероль-шприца

лед

сухое просекко (Brut) — примерно 90 мл (3 части)

апероль — примерно 60 мл (2 части)

содовая вода — примерно 30 мл, один сплеш (1 часть)

долька апельсина — для подачи

Апероль в этом рецепте — ключевой ингредиент: именно он придает напитку характерный ярко-оранжевый цвет и вкус с нотками жженого апельсина и ревеня. Просекко выбирайте сухое, с пометкой "Brut" на этикетке — оно держит коктейль свежим и не перебивает вкус апероля. Интересно, что просекко с надписью "Extra Dry" на самом деле слаще, чем "Brut", а "Dry" — еще слаще.

Как приготовить апероль-шприц: пошагово

Наполните бокал для вина льдом и поставьте его в холодильник примерно на 30 секунд — это важный шаг, который действительно влияет на конечный результат.

Влейте в бокал просекко, апероль и содовую воду, после чего осторожно перемешайте.

Украсьте коктейль долькой апельсина — она добавляет яркого цитрусового аромата, который подчеркивает горько-сладкий вкус апероля.

Если готовите апероль-шприц для компании, заранее смешайте просекко и апероль в графине (до 3 часов заранее) и держите в холодильнике. Перед подачей просто разлейте по бокалам со льдом, добавьте содовую воду и украсьте апельсином. Если вкус кажется слишком горьким, добавьте немного больше просекко, а если хотите более выраженной горечи — увеличьте долю апероля.

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