25 августа в Украине не прогнозируют отключений электроэнергии — в Укрэнерго сообщили, что графики обесточиваний в этот день применяться не будут. Энергетики дали совет, когда лучше пользоваться мощными электроприборами.

Отключение коммунальных услуг в Украине остается актуальной темой для миллионов семей, однако 25 августа у энергетиков обнадеживающие новости. По информации Укрэнерго, в понедельник графики ограничения электроснабжения применяться не будут — в большинстве регионов страны свет будет без перерывов.

Вместе с тем в Укрэнерго обратились к потребителям с важной рекомендацией: мощные электроприборы — стиральные машины, бойлеры, электроплиты, обогреватели — следует включать в период с 10:00 до 17:00. Именно в это время нагрузка на энергосистему распределяется наиболее равномерно благодаря активной работе солнечных электростанций.

Такой подход позволяет избежать пиковых нагрузок в утренние и вечерние часы, когда потребление традиционно возрастает. Энергетики подчеркивают: даже при отсутствии официальных графиков отключений экономное использование электроэнергии помогает стабилизировать сеть и снизить риск аварийных обесточиваний.

Несмотря на благоприятный прогноз на 25 августа, в ряде областей фиксируются локальные проблемы из-за российских обстрелов. Как сообщает издание Blik, утром новые отключения произошли в Донецкой, Харьковской, Черниговской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях. В этих регионах энергетики работают над восстановлением поврежденных сетей.

Как уменьшить нагрузку на электросеть

В Укрэнерго дали несколько простых советов, которые помогут каждому потребителю внести свой вклад в стабильность энергосистемы:

пользуйтесь мощными приборами с 10:00 до 17:00;

не включайте одновременно несколько энергоемких устройств;

выключайте свет в пустых комнатах;

по возможности замените старые лампы на LED-освещение.

Соблюдение этих рекомендаций особенно важно в летний период, когда из-за жары растет использование кондиционеров и вентиляторов. По оценкам энергетиков, сознательное потребление может снизить пиковую нагрузку на сеть до 10%.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Харьковской области 25 и 26 августа: названы адреса, которые останутся без электричества.

Также Politeka сообщала, графики отключения света в Винницкой области 25 и 26 августа: названы адреса и часы обесточений.

Как сообщала Politeka, 9 часов без электричества подряд: где будут введены графики отключения света 25 и 26 августа в Полтавской области.