Подорожание продуктов в Сумской области фиксирует Минфин, за август заметно выросли цены на свинину, гречку и сливки. Показываем актуальные средние цены и разброс между супермаркетами.

Денежная помощь в Сумской области для семей становится все более актуальной, ведь подорожание продуктов в Сумской области не останавливается: Минфин 24 августа обновил средние цены на свинину, гречку и сливки.

Сколько стоит мясо

Самым дорогим в мясном сегменте остается свинина. Подчеревина (подчеревок) в среднем стоит 228,47 грн за килограмм. Разброс по сетям существенный: в Auchan цена составляет 211,90 грн, в Megamarket — 224,50 грн, а в Novus достигает 249 грн за килограмм. Для сравнения, свиная грудинка в среднем стоит 207,47 грн, лопатка — 221,75 грн, а ошеек — 319,39 грн за килограмм.

Крупы и манка

Гречка в среднем стоит 74,57 грн за килограмм. Дешевле всего ее продают в Metro (65,90 грн) и Novus (65,99 грн), тогда как в Megamarket цена достигает 96,50 грн — разница более 30 гривен. Манка «Хуторок» (800 г) обойдется в 43,50 грн.

Сливки

Молочная полка тоже прибавила в цене. Сливки «Простонаше» 10% жирности (200 мл) в среднем стоят 40,87 грн. Дешевле всего — в Novus (38,99 грн) и Metro (39,62 грн), в Megamarket — 44 грн.

Как сэкономить на покупках

Разница между самой дешевой и самой дорогой гречкой превышает 30 грн за килограмм, поэтому перед походом в магазин стоит сравнивать цены в приложениях сетей. Выгодные акционные цены на мясо чаще всего появляются в начале недели, поэтому подчеревину советуют брать со скидкой в Auchan или Megamarket, а гречку — в Metro или Novus.

Актуальные данные о подорожании продуктов в Сумской области публикует портал Минфин. Цены последний раз обновлены 24 августа 2026 года.

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