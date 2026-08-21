У Сумській області ухвалили рішення про запровадження щорічної грошової допомоги для осіб, яким присвоєно звання Герой України, та членів їхніх родин.

Грошова допомога у Сумській області продовжує розширюватися — цього разу обласна влада запровадила нову щорічну виплату для осіб, удостоєних найвищої державної нагороди.

У Сумській області ухвалили рішення про запровадження щорічної грошової допомоги для Героїв України та членів їхніх родин. Як повідомляє видання «Данкор online», відповідне рішення було ухвалене на рівні обласної ради.

Звання Герой України — найвища державна нагорода, яку присвоюють за виняткові заслуги перед державою. На Сумщині мешкає низка осіб, які отримали це звання за мужність і героїзм, зокрема під час відсічі російській агресії. Тепер вони зможуть розраховувати на додаткову фінансову підтримку від області.

Хто саме може розраховувати на допомогу

Програма передбачає виплати безпосередньо Героям України, які зареєстровані та проживають на території Сумської області, а також членам їхніх родин. До останніх належать дружини або чоловіки, діти та батьки — як Героїв, що нині живі, так і тих, хто загинув.

Допомога має щорічний характер — нараховуватиметься раз на рік. Такий формат дає змогу забезпечити стабільну підтримку людей, чиї заслуги перед Україною відзначені на найвищому рівні.

Як отримати виплату: покрокова інструкція

Для отримання грошової допомоги необхідно звернутися до Департаменту соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації або до місцевого управління соціального захисту за місцем реєстрації.

Перелік необхідних документів:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

посвідчення Героя України (або указ Президента про присвоєння звання);

довідка про реєстрацію місця проживання на території Сумської області;

реквізити банківського рахунку для зарахування коштів.

Члени родин загиблих Героїв України додатково подають свідоцтво про смерть та документи, що підтверджують родинний зв'язок (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження).

Рішення про виплату ухвалюється після розгляду поданих документів. Кошти перераховуються на банківський рахунок отримувача.

Контекст та значення програми

Сумська область є прикордонним регіоном, який щоденно зазнає ворожих обстрілів. Водночас саме тут мешкає багато захисників, чиї заслуги перед державою відзначені на найвищому рівні. Запровадження окремої обласної програми підтримки свідчить про визнання їхнього внеску місцевою громадою та готовність влади дбати про тих, хто віддав найцінніше заради України.

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