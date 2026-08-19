Майже 9,5 млн грн компенсацій погодили за 140 заявами мешканців Сумщини за програмою «єВідновлення». Комісія з розгляду питань щодо компенсації опрацювала 341 матеріал про пошкоджене та знищене майно.

Компенсації мешканцям Сумської області продовжують нараховувати — на засіданні комісії за програмою «єВідновлення» погодили майже 9,5 млн грн виплат за 140 заявами про пошкоджене та знищене майно.

Комісія з розгляду питань щодо компенсації за пошкоджене та знищене майно опрацювала загалом 341 матеріал. Позитивні рішення ухвалили за 140 заявами — саме між ними й розподілили зазначену суму. Про результати роботи комісії повідомили в Сумській міській раді.

Скільки грошей погодили мешканцям Сумщини

Загальна сума погоджених компенсацій сягнула майже 9,5 млн грн. Якщо розділити її на 140 заяв, у середньому на одну родину припадає близько 67–68 тис. грн. Водночас суми виплат різняться залежно від обсягу руйнувань: комісія оцінює кожен об'єкт окремо й визначає розмір компенсації за актом обстеження.

Частину з 341 матеріалу, які надійшли на розгляд, комісія ще доопрацьовує. Тож кількість позитивних рішень і загальна сума компенсацій можуть зрости після наступних засідань. Тим, чиї заяви вже схвалено, гроші надійдуть на картку «єВідновлення».

Хто може розраховувати на компенсацію

Програма «єВідновлення» покриває два типи випадків. Перший — пошкоджене житло, яке можна відремонтувати: за нього держава виплачує гроші на будівельні матеріали та роботи. Другий — повністю знищене майно, за яке видають житловий сертифікат на придбання нового житла.

Гроші на ремонт пошкодженого житла нараховують на спеціальну картку «єВідновлення». Витратити їх можна лише на будівельні матеріали у визначених магазинах або на оплату послуг підрядників, зареєстрованих у програмі. Готівкою зняти кошти не можна.

Як оформити виплату через «єВідновлення»

Щоб отримати компенсацію за пошкоджене майно, потрібно подати заяву через застосунок чи портал «Дія» або звернутися до найближчого ЦНАПу. До заяви додають інформацію про об'єкт нерухомості та, за наявності, фотофіксацію пошкоджень. Комісія має розглянути заяву протягом 30 календарних днів.

Після позитивного рішення власнику надходить повідомлення у «Дії», а гроші зараховують на картку «єВідновлення». Їх треба використати протягом 12 місяців. Для знищеного житла алгоритм інший: після рішення комісії формується житловий сертифікат, який можна використати для купівлі квартири чи будинку на первинному або вторинному ринку.

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