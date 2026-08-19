Почти 9,5 млн грн компенсаций согласовали по 140 заявлениям жителей Сумщины по программе «єВідновлення». Комиссия по рассмотрению вопросов компенсации обработала 341 материал о поврежденном и уничтоженном имуществе.

Компенсации жителям Сумской области продолжают начислять — на заседании комиссии по программе «єВідновлення» согласовали почти 9,5 млн грн выплат по 140 заявлениям о поврежденном и уничтоженном имуществе.

Комиссия по рассмотрению вопросов компенсации за поврежденное и уничтоженное имущество обработала в общей сложности 341 материал. Положительные решения приняли по 140 заявлениям — именно между ними и распределили указанную сумму. О результатах работы комиссии сообщили в Сумском городском совете.

Сколько денег согласовали жителям Сумщины

Общая сумма согласованных компенсаций достигла почти 9,5 млн грн. Если разделить ее на 140 заявлений, в среднем на одну семью приходится около 67–68 тыс. грн. В то же время суммы выплат различаются в зависимости от масштаба разрушений: комиссия оценивает каждый объект отдельно и определяет размер компенсации по акту обследования.

Часть из 341 материала, поступивших на рассмотрение, комиссия еще дорабатывает. Поэтому количество положительных решений и общая сумма компенсаций могут вырасти после следующих заседаний. Тем, чьи заявления уже одобрены, деньги поступят на карту «єВідновлення».

Кто может рассчитывать на компенсацию

Программа «єВідновлення» покрывает два типа случаев. Первый — поврежденное жилье, которое можно отремонтировать: за него государство выплачивает деньги на строительные материалы и работы. Второй — полностью уничтоженное имущество, за которое выдают жилищный сертификат на приобретение нового жилья.

Деньги на ремонт поврежденного жилья начисляют на специальную карту «єВідновлення». Потратить их можно только на строительные материалы в определенных магазинах или на оплату услуг подрядчиков, зарегистрированных в программе. Снять наличные средства невозможно.

Как оформить выплату через «єВідновлення»

Чтобы получить компенсацию за поврежденное имущество, нужно подать заявление через приложение или портал «Дія» либо обратиться в ближайший ЦНАП. К заявлению добавляют информацию об объекте недвижимости и, при наличии, фотофиксацию повреждений. Комиссия должна рассмотреть заявление в течение 30 календарных дней.

После положительного решения владельцу приходит уведомление в «Дії», а деньги зачисляют на карту «єВідновлення». Их нужно использовать в течение 12 месяцев. Для уничтоженного жилья алгоритм иной: после решения комиссии формируется жилищный сертификат, который можно использовать для покупки квартиры или дома на первичном или вторичном рынке.

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