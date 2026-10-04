Пенсионерам грозит штраф в транспорте даже тогда, когда они имеют законное право на бесплатный проезд. В Киевском городском совете объяснили, в каких случаях пенсионное удостоверение не спасает от наказания.

Льготный проезд для пенсионеров в Украине не означает автоматически бесплатной поездки: наличие пенсионного удостоверения не всегда гарантирует, что за проезд в транспорте не придется платить.

В Киевском городском совете объяснили, что льгота охватывает прежде всего коммунальный городской транспорт. На междугородних и пригородных направлениях действуют совсем другие нормативные правила, поэтому пенсионное удостоверение там бесплатного проезда не дает.

В маршрутках вопрос льготного проезда решается индивидуально — на основе соглашений между перевозчиками и местными властями. Поэтому перед посадкой стоит спросить водителя, можно ли ехать бесплатно по пенсионному удостоверению. В такси таких льгот нет вообще.

Ключевое требование — валидация поездки. В Киеве для этого используют «Карточку киевлянина», во Львове — «ЛеоКарт». Даже если карта привязана к льготной категории, ее обязательно нужно поднести к валидатору: только после успешного считывания поездка считается законной.

Если карту не просканировать, контролер имеет право выписать штраф за безбилетный проезд — даже при наличии права на бесплатный проезд. Сам факт наличия льготы не отменяет обязанности зафиксировать поездку.

Что делать, чтобы не получить штраф

Перед каждой поездкой подносите льготную карту к валидатору и убедитесь, что она считалась. В маршрутке спросите водителя о возможности бесплатного проезда еще до посадки. На междугородних направлениях проверяйте правила конкретного перевозчика, ведь общей льготы там нет.

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