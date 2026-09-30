Пенсіонерам в Україні загрожує штраф за проїзд без квитка навіть за наявності пенсійного посвідчення. Розповідаємо, коли пільговий проїзд не діє і як уникнути стягнення.

Пенсіонери в Україні мають право і на надбавки до пенсії, і на безкоштовний проїзд у громадському транспорті — однак остання пільга має суттєві обмеження. Саме по собі пенсійне посвідчення не завжди гарантує безкоштовну поїздку, а за порушення правил контролер може виписати штраф.

Про це нагадує ТСН. Право на пільгу звільняє пенсіонерів від купівлі стандартного квитка лише в комунальному міському транспорті. Одного пред'явлення пенсійного посвідчення, як зауважують у Київській міській раді, часто буває недостатньо.

Коли пільговий проїзд не діє

Пенсійне посвідчення не відкриває можливості їздити безкоштовно будь-яким транспортом. Пільга охоплює насамперед міський комунальний транспорт, тоді як на міжміських і приміських напрямках діють зовсім інші нормативні правила.

У маршрутках питання проїзду пільговиків вирішується індивідуально — на основі угод між перевізником і місцевою владою. Тому перед посадкою завжди варто запитувати водія, чи можна їхати безкоштовно за пенсійним посвідченням. У таксі жодних пільг немає взагалі: поїздку доведеться оплатити повністю.

Будь-який вхід до транспорту має бути валідованим. У Києві для цього використовують «Картку киянина», у Львові — «ЛеоКарт», в інших містах діють аналогічні електронні квитки. Навіть якщо картка прив'язана до пільгової категорії, її фізичне піднесення до валідатора є обов'язковим.

Тільки після успішного зчитування картки поїздка визнається легальною. Якщо картку не просканувати, контролер має право оштрафувати за проїзд без квитка — навіть попри право пенсіонера на безкоштовний проїзд.

Що робити, щоб не отримати штраф

Користуйтесь безкоштовним проїздом лише в комунальному міському транспорті, де пільга гарантовано діє.

Перед поїздкою в маршрутці уточніть у водія, чи поширюється пільга на цей маршрут.

Під час кожного входу обов'язково валідуйте транспортну картку — «Картку киянина», «ЛеоКарт» чи іншу.

У таксі та на міжміських і приміських рейсах розраховуйте на оплату повного квитка.

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