За останній тиждень частина овочів та фруктів додала в ціні: найбільше подорожчали сливи, огірки та картопля.

Високі ціни на продукти в Україні цього тижня знову привернули увагу покупців: частина овочів та фруктів подорожчала, тоді як цибуля, солодкий перець і часник стали дешевшими.

Про зміну цін розповідає аналітична платформа EastFruit.

Що відбувається з цінами на овочі

Найпомітніше за тиждень зросла ціна на огірки — з 30-55 до 40-60 гривень за кілограм. Картопля подорожчала з 11-13 до 12-14 гривень, а морква — з 10-15 до 12-15 гривень за кілограм.

Дорожчими стали також кабачки (з 30-35 до 30-40 гривень) та баклажани (з 40-50 до 40-60 гривень за кілограм).

Водночас ріпчаста цибуля продовжує дешевшати — з 12-16 до 11-15 гривень за кілограм. Ціна солодкого перцю знизилася з 30-60 до 30-55 гривень, а часнику — з 60-170 до 60-150 гривень за кілограм.

Ціни на білокачанну капусту, буряк, помідори, цвітну капусту, броколі, пекінську капусту та гострий перець за тиждень не змінилися.

Слива подорожчала вдвічі

Найбільша зміна у фруктовому сегменті припала на сливу: за тиждень її ціна зросла з 20-40 до 40-80 гривень за кілограм — фактично вдвічі.

Подорожчали також нектарини (з 80-110 до 100-120 гривень), диня (з 35-50 до 40-50 гривень), кавун (з 10-12 до 10-15 гривень), виноград (з 50-100 до 60-120 гривень) та ківі (зі 160-180 до 180-200 гривень за кілограм).

Натомість груші подешевшали — з 25-60 до 20-50 гривень за кілограм. Ціни на яблука, лохину, малину, персики, апельсини, лимони, банани та гранат залишилися на попередньому рівні.

Що впливає на ціни

На ринку зараз різна динаміка залежно від конкретного продукту. Частина овочів дорожчає на тлі зміни пропозиції, тоді як цибуля та окремі інші позиції продовжують дешевшати.

Зокрема, пропозиція ріпчастої цибулі знову зросла, й вона стала товаром, який продають найчастіше. Удвічі збільшилася кількість продавців столового буряка, частіше пропонують моркву. Водночас пропозиція помідорів продовжує скорочуватися.

У фруктово-ягідному сегменті найбільше пропозицій припадає на яблука. Найбільшим попитом серед покупців користувалися помідори та овочі «борщового набору», а також яблука, сливи й дині.

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