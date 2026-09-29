Перед початком опалювального сезону родини, які гріють домівки дровами чи вугіллям, можуть оформити житлову субсидію на тверде паливо та комунальні послуги. Розповідаємо, хто має право на виплату, які документи потрібні та через які пастки у ПФУ відмовляють.

Субсидія на комунальні послуги в Україні — це не автоматична виплата, а допомога, прив'язана до офіційних доходів і майна конкретної родини. З настанням холодів вимоги Пенсійного фонду до того, яке саме опалення брати до уваги, стають жорсткішими, і багато хто через незнання правил втрачає право на гроші.

За правилами ПФУ, компенсувати можна витрати одразу на кілька видів комунальних послуг. Йдеться про газ і його розподіл, електроенергію та централізоване опалення, гарячу, холодну воду й водовідведення, а також щомісячну абонплату. Окремою статтею йде купівля скрапленого газу, дров, вугілля чи рідкого палива для печей — саме для тих, хто опалює оселю твердим паливом.

Хто може розраховувати на гроші на дрова та вугілля

Головна умова, про яку найчастіше забувають власники приватних будинків: отримати субсидію на тверде паливо можна лише тоді, коли в хаті взагалі немає альтернативи. Якщо до будинку підведено газ або оформлене електроопалення — гроші на дрова не дадуть. Тобто допомога на тверде паливо призначена саме для тих домогосподарств, де піч на дровах чи вугіллі є єдиним джерелом тепла.

Ще одна поширена пастка стосується комбінованого опалення. Коли оселю гріють, наприклад, і газом, і електрикою або центральним теплом, держава покриє витрати лише на один із цих ресурсів. Доведеться самостійно обирати, що для родини вигідніше, — компенсацію на обидва види одразу не призначать.

Як подати заявку на субсидію

Оформити житлову субсидію на тверде паливо та комунальні послуги можна кількома способами. Документи приймають у Центрах надання адміністративних послуг, сервісних центрах Пенсійного фонду, а також в уповноважених осіб сільських і селищних рад. Онлайн заявку можна подати через портал електронних послуг ПФУ з електронним підписом.

Окремо зверніть увагу на строки: заяви на субсидію на тверде паливо цього сезону приймають до кінця жовтня. Пропустивши дедлайн, родина ризикує залишитися без допомоги на дрова та вугілля саме тоді, коли вони найпотрібніші. Пенсійний фонд рекомендує не відкладати оформлення на останні дні.

Для призначення виплати знадобляться паспорт і реєстраційний номер облікової картки платника податків, реквізити рахунку, а також документи, що підтверджують доходи всіх членів родини. ПФУ перевіряє і майновий стан: наявність у власності кількох квартир чи дорогих автівок може стати підставою для відмови.

Що робити, якщо відмовили

Якщо у призначенні допомоги відмовили, а причина незрозуміла, варто звернутися до органу, куди подавали заяву. Найчастіше відмова пов'язана з неповним пакетом документів — тоді достатньо донести потрібні папери, і заяву розглянуть повторно. У ПФУ радять перевіряти правильність внесених даних ще на етапі подачі, щоб не витрачати час на повторні звернення.

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