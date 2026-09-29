У Верховній Раді зареєстрували законопроєкти, які пропонують надавати тимчасову відстрочку тим, хто повертається в Україну з-за кордону або з тимчасово окупованих територій. Розповідаємо, кого це може стосуватися і на який термін.

Відстрочка від мобілізації в Україні може зачепити сотні тисяч сімей — у вересні 2026 року в парламенті з'явилися законопроєкти, які пропонують давати військовозобов'язаним чоловікам можливість повернутися додому без ризику бути мобілізованими одразу після перетину кордону.

Ініціативи стосуються двох великих категорій. Перша — українці, які на момент повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року вже перебували за кордоном або пізніше законно виїхали з України й відтоді безперервно жили за межами держави. Друга — громадяни, які залишалися на тимчасово окупованій території, а потім виїхали на підконтрольну Україні територію.

Скільки днів відстрочки пропонують

Перший законопроєкт №16034, зареєстрований 4 вересня групою народних депутатів, передбачає 90 календарних днів відстрочки. Для тих, хто повертається з-за кордону, строк обчислюватиметься з дня в'їзду в Україну, а для тих, хто виїжджає з окупації, — з моменту прибуття на підконтрольну територію.

7 вересня з'явився альтернативний законопроєкт №16034-1, який пропонує ще довший період — 180 календарних днів. Він має ширші умови: зокрема, немає жорсткої прив'язки до законності виїзду після 24 лютого 2022 року. Крім того, цей варіант передбачає можливість продовжити відстрочку після завершення 180-денного періоду, якщо людина офіційно працевлаштувалася або веде підприємницьку діяльність і виконує податкові вимоги.

Логіка авторів у тому, що людина, яка після кількох років за кордоном вирішує повернутися, має отримати час на відновлення документів, пошук житла і роботи, влаштування дітей до школи та інші побутові питання. Якщо ж чоловік знає, що його можуть мобілізувати одразу після перетину кордону, це може стримувати повернення. Автори альтернативного проєкту пропонують використовувати відстрочку не лише як соціальну гарантію, а й як стимул повертатися, працювати та сплачувати податки в Україні.

Що важливо знати зараз

Обидва документи поки що перебувають на стадії законопроєктів і не набули чинності. Жодного рішення Верховна Рада ще не ухвалила — ані щодо 90, ані щодо 180 днів відстрочки. Текст може суттєво змінитися під час розгляду в першому й другому читаннях.

Військовозобов'язаним, які зараз за кордоном і планують повернутися, варто стежити за оновленнями: якщо на момент в'їзду закон ще не діятиме, відстрочка не застосовується. Будь-які гарантії виникають лише після ухвалення закону та його підписання.

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