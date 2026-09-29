В Верховной Раде зарегистрировали законопроекты, которые предлагают предоставлять временную отсрочку тем, кто возвращается в Украину из-за границы или с временно оккупированных территорий. Рассказываем, кого это может касаться и на какой срок.

Отсрочка от мобилизации в Украине может затронуть сотни тысяч семей — в сентябре 2026 года в парламенте появились законопроекты, которые предлагают давать военнообязанным мужчинам возможность вернуться домой без риска быть мобилизованными сразу после пересечения границы.

Инициативы касаются двух больших категорий. Первая — украинцы, которые на момент полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года уже находились за границей или позже законно выехали из Украины и с тех пор непрерывно жили за пределами страны. Вторая — граждане, которые оставались на временно оккупированной территории, а затем выехали на подконтрольную Украине территорию.

Сколько дней отсрочки предлагают

Первый законопроект №16034, зарегистрированный 4 сентября группой народных депутатов, предусматривает 90 календарных дней отсрочки. Для тех, кто возвращается из-за границы, срок будет исчисляться со дня въезда в Украину, а для тех, кто выезжает из оккупации, — с момента прибытия на подконтрольную территорию.

7 сентября появился альтернативный законопроект №16034-1, который предлагает еще более длительный период — 180 календарных дней. Он имеет более широкие условия: в частности, нет жесткой привязки к законности выезда после 24 февраля 2022 года. Кроме того, этот вариант предусматривает возможность продлить отсрочку после завершения 180-дневного периода, если человек официально трудоустроен или ведет предпринимательскую деятельность и выполняет налоговые требования.

Логика авторов в том, что человек, который после нескольких лет за границей решает вернуться, должен получить время на восстановление документов, поиск жилья и работы, устройство детей в школу и другие бытовые вопросы. Если же мужчина знает, что его могут мобилизовать сразу после пересечения границы, это может сдерживать возвращение. Авторы альтернативного проекта предлагают использовать отсрочку не только как социальную гарантию, но и как стимул возвращаться, работать и платить налоги в Украине.

Что важно знать сейчас

Оба документа пока находятся на стадии законопроектов и не вступили в силу. Никакого решения Верховная Рада еще не приняла — ни по 90, ни по 180 дням отсрочки. Текст может существенно измениться во время рассмотрения в первом и втором чтениях.

Военнообязанным, которые сейчас за границей и планируют вернуться, стоит следить за обновлениями: если на момент въезда закон еще не действует, отсрочка не применяется. Любые гарантии возникают только после принятия закона и его подписания.

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